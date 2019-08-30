Фуд-холлы отходят от центра

Поделив локации в центральной части Москвы и крупных торгцентрах, операторы фуд-холлов задумались о выходе в спальные районы. Первый проект в жилом квартале в Щукино на северо-западе Москвы реализует Zemskiy Group, чья сеть Eat Market за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в будущем может конкурировать с гастропространствами Ginza Project и ADG Group.

Zemskiy Group договорилась об открытии фуд-холла Eat Market в составе жилого комплекса (ЖК) «Маршал», рассказали “Ъ” в самой компании. Новое пространство станет первым проектом компании в спальном районе и пока единственным фуд-холлом в составе ЖК. В Zemskiy Group уточнили, что Eat Market займет 650 кв. м на первом этаже дома с отдельным входом. Инвестиции в его создание оцениваются в 15 млн руб., окупить которые компания рассчитывает за полтора года. В ближайшие годы компания рассчитывает запустить еще три аналогичных фуд-холла в различных спальных районах Москвы. Но о каких именно площадках пойдет речь, в Zemskiy Group не уточнили.

Zemskiy Group существует с 2012 года. Собственник компании — Владислав Земский. Бренд Eat Market компания развивает с 2018 года, первая площадка открылась на территории делового квартала «Красная роза» в Хамовниках. Также концепция реализована в бизнес-парке «Фактория», торгцентрах «Океания» в Москве и «Галерея» в Санкт-Петербурге.

ЖК «Маршал» построен на улице Маршала Рыбалко в районе Щукино на северо-западе Москвы. По оценкам «Метриума», 12% квартир в нем до сих пор не распроданы. Управляющий партнер компании Мария Литинецкая называет основной причиной низких продаж устаревшую концепцию комплекса. Это связано с тем, что его строительство началось еще в 2007 году. Девелопером комплекса выступает подмосковное ОАО «494 УНР». 25,5% акций компании у Минобороны, 24,3% контролирует Алексей Ким, по 23% — у Татьяны Ким и Галины Толстиковой. В компании не смогли оперативно ответить на вопросы “Ъ”.

Региональный директор департамента продаж жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева сомневается, что открытие фуд-холла повысит популярность проекта, «покупатели в первую очередь обращают внимание на концепцию проекта, комфорт и удобство жизни». Она также называет «Маршал» устаревшим ЖК. Несмотря на это, открытие Eat Market в спальном районе консультанты называют хорошей идеей. Knight Frank объясняет, что в районах между ТТК и МКАД живут 85% жителей столицы, то есть потенциальных клиентов фуд-холлов.

Zemskiy Group не единственный оператор, который задумался о выводе гастрономических пространств в спальные районы. Аналогичные проекты на базе выкупленных у города зданий старых кинотеатров рассчитывает развивать ADG Group. Директор компании по аренде Андрей Кабанов считает удаленные локации более перспективными: «Вместо того чтобы заставлять людей добираться в центр, нам кажется правильным размещать новые гастрономические точки притяжения рядом с домом». Он не скрывает, что привлекать людей в спальных районах заметно сложнее, чем в центральных локациях, но ждет, что эта ситуация будет меняться. По его прогнозам, объекты ADG Group будут посещать в среднем 2–3 тыс. человек в день. «Это примерно по 100–150 чеков на корнер»,— добавляет господин Кабанов. В Knight Frank к потенциальным конкурентам этих сетей добавляют концепцию «Зеленый рынок» от Ginza Project.

Но далеко не все районы Москвы, по мнению консультантов, готовы к приходу фуд-холлов. В числе потенциально интересных локаций за пределами ТТК руководитель направления стрит-ритейла CBRE Юлия Назарова выделяет Аэропорт, Раменки, Гагаринский, Ломоносовский, Хорошевский районы и Сокол. Директор отдела аренды торговых центров JLL Юлия Чернышева настроена менее скептично и считает, что фуд-холлы могут размещаться в любых районах с достаточным офисным и жилым окружением.

Александра Мерцалова