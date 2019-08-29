YouTube Premium будет бесплатным

Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, отказалась от системы платной подписки на оригинальные шоу, создаваемые самой компанией. Таким образом, YouTube отказался от модели, которой пользуются Netflix, Apple, Disney и прочие стриминговые сервисы.
Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов. Так, по подсчетам аналитиков, только в прошлом году видеосервис получил $15 млрд доходов от рекламы.
Правда, бесплатными будут только новые шоу. Те видео, что уже находятся в библиотеке YouTube Premium, останутся за пейволлом в связи с обязательствами компании по уже заключенным контрактам.
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