СМИ: двое пострадавших при взрыве в Архангельской области умерли не от травм, а от радиации

Немецкий журнал Der Spiegel после взрыва 8 августа на полигоне в Архангельской области поговорил о происшествии с одним из врачей областной больницы. Согласно его рассказу, двое пострадавших умерли не от травм, а от радиации. Имя и должность врача известны редакции, но не сообщаются по его просьбе.

«Пациенты были доставлены во второй половине дня авиаслужбой скорой помощи нашей больницы. Трое мужчин около 30 лет или младше»,— рассказал врач.

«У одного был перелом позвоночника, у другого перелом таза, я думаю. Травмы были тяжелые, но не опасные для жизни»,— сообщил он.

По словам собеседника журнала, на голове одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение в 25 тыс. микрорентген в час. «После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из троих пациентов умерли по дороге в аэропорт — и именно из-за воздействия радиации, а не других травм. Я специально спросил об этом лечивших их врачей»,— рассказывает собеседник журнала.

Кроме того, в интернет попало медицинское заключение по одному из умерших, у него было 25 тыс. лейкоцитов на микрометр при верхней границе 10 тыс.— это огромное количество, оба умерли от острой лучевой болезни, пишет Der Spiegel.

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять человек — сотрудники «Росатома». Еще трое сотрудников «Росатома» получили травмы и ожоги разной степени тяжести. В «Росатоме» сообщили, что катастрофа произошла во время работ, связанных с техническим сопровождением изотопных источников питания.

Как утверждают американские СМИ со ссылкой на спецслужбы США, взрыв на морском ракетном полигоне в Архангельской области 8 августа мог быть связан с испытаниями прототипа новейшей ракеты 9M730 «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО), и это уже не первая неудача во время тестирования новейших российских атакующих систем.

О реакции США на происшедшее — в публикации “Ъ” «Взрыв в Нёноксе укрепил веру США в "Буревестник"».