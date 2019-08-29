В окружении Владимира Путина выискивают сотрудников ФСО

В соцсетях третий день обсуждают девушку, продавшую мороженое Владимиру Путину. На авиасалоне МАКС президент купил у нее три порции и угостил им турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Но после посетители не смогли найти девушку на месте — она исчезла вместе с лотком мороженого. После этого у интернет-пользователей появилась версия, что она могла быть переодетой сотрудницей ФСО. Так ли это? Разбирался Иван Якунин.

Если кратко, версия конспирологов выглядит так: покупка трех порций мороженного за 210 руб. была тщательно спланированной спецоперацией. Во-первых, Путин расплатился пятитысячной купюрой, хотя его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что президент редко пользуется наличными. Во-вторых, два года назад Путин также приезжал на МАКС и тоже купил мороженое у очень похожей девушки-блондинки, изменился только цвет фартука и холодильник. А теперь после удачной сделки продавщица пропала, хотя авиасалон еще продолжается. Ее коллеги не смогли рассказать, кто она и откуда взялась, отметили только, что ее ассортимент отличался от конкурентов. Совпадение? Не думаю, отвечает бывший начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков: «Мы уже 21-й год наблюдаем такие пассажи первого лица. Понятно, что непроверенное мороженое ему давать есть не будут, а проверенное может продавать только свой человек. Так что вполне вероятно, что все было спланировано заранее».

Про девушку, которую теперь называют личной мороженщицей Путина, спрашивали и Дмитрия Пескова. Мол, почему второй раз подряд выбор президента пал именно на нее? Но пресс-секретарь лишь предположил, что подрядчики на авиасалоне из года в год могут быть одни и те же, и не факт, что девушка действительно та.

Между тем, если именно ей досталось право продать Путину мороженое, то это признак доверия руководства, говорит президент Национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев. В 80-х он охранял Горбачева: «Понятно, что это хорошо отрежиссированный спектакль с офицером ФСО.

Есть определенные сотрудники, которые выполняют трудовые функции, и для этого нужно пройти не просто отбор, а получить определенную квалификацию и аттестацию».

Если вбить в поисковик «массовка Путина», быстро найдется подборка фотографий, где президента в разных уголках страны сопровождают одни и те же люди. Они и рыбаки на озере Ильмень, и прихожане новгородского монастыря. Но на самом деле схема несколько масштабнее. В 2015 году, после убийства Бориса Немцова, телеканал НТВ взял комментарий у очевидца, некоего Сергея Будникова, который управлял снегоуборочной машиной на Большом Москворецком мосту. Спустя два года человек, очень похожий на него, задавал вопрос Владимиру Путину на «Прямой линии», но уже в другом статусе: «Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Дмитрий Зыков, я фермер, занимаюсь животноводством. Наше беспокойство сегодня вызывает отмена санкций. Если их уберут, то наша продукция на рынке будет не востребована, а у нас тоже существуют обязательства перед банками. Если иностранная продукция начнет поступать на российский рынок, то мы не сможем, к сожалению, вернуть кредиты. И получается, что нам хана».

В целом ничего криминального в подставных сопровождающих нет — это требования службы безопасности, так они минимизируют риски. Вероятно, Владимир Путин относится к этому с пониманием. Как сообщал телеканал «Дождь», в 70-х годах президент сам играл в массовке военных фильмов.

По подсчетам журналистов, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС сопровождало около 60 сотрудников охраны.