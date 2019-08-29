Партизаны Колумбии отрыли топор войны

Едва ли не самая известная повстанческая группировка Латинской Америки — «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) — объявила о начале «восстания против угнетателей». Один из лидеров FARC, Лусиано Марин Аранго, более известный как Иван Маркес, обвинил власти страны в предательстве и нарушении условий подписанного в 2016 году мирного договора, после чего анонсировал возврат к вооруженной борьбе с правительством. Вновь идти в джунгли готовы не все бывшие повстанцы, но возрожденная FARC все-таки может рассчитывать в Колумбии на достаточно весомую поддержку. В рядах возрожденной группировки на первом этапе может оказаться около 2,2 тыс. бойцов.

О возобновлении вооруженной борьбы повстанцы объявили в видеоролике, который был размещен на YouTube. Около двух десятков человек с оружием и в камуфляже стоят где-то в колумбийских джунглях в окружении портретов особо отличившихся бойцов FARC. На заднем плане — плакат с изображением героя войны за независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара, а также с фразой «Пока есть желание бороться, будет и надежда на победу». На переднем — один из лидеров FARC Лусиано Марин Аранго, более известный под псевдонимом Иван Маркес. Человек, который в свое время играл ключевую роль на переговорах с властями Колумбии о мире, зачитал сообщение, из которого следовало: одна из старейших повстанческих группировок Латинской Америки возрождается.

Группировка FARC была образована в 1964 году. Изначально ее члены боролись против лишения крестьян земли в пользу латифундистов. Основными методами борьбы были партизанская война и террор. При этом в 1970-х годах FARC стала широко известна после похищений людей с целью выкупа. В 1982 году президент Колумбии Белисарио Бетанкур начал переговоры о прекращении огня, обещая амнистию и освобождение политзаключенных, однако они были сорваны в 1985 году после захвата боевиками Дворца правосудия в Боготе, когда в результате штурма погибли 120 человек. К концу 1990-х годов FARC контролировала до половины территории Колумбии и имела военные подразделения во всех провинциях. В конечном счете успешной стала четвертая попытка переговоров о мире. Встречи проводились в Гаване в 2012–2016 годах. За четыре года сторонам удалось договориться по всем пунктам мирного плана, целями которого были прекращение боевых действий, демилитаризация FARC и включение ее бывших членов в мирную жизнь. Многие боевики были амнистированы, а группировка стала легальной политической партией под той же аббревиатурой. В общей сложности гражданский конфликт, продолжавшийся более полувека, унес жизни не менее 220 тыс. человек.

Изменения приняли не все экс-члены FARC, многие из которых посвятили партизанской борьбе десятилетия.

Но ключевой перелом случился после избрания в 2018 году президентом Колумбии правого политика Ивана Дуке Маркеса. Он изначально позиционировал себя противником сделки с FARC, считая ее слишком мягкой по отношению к бывшим лидерам повстанцев. «Это мирное соглашение, о котором мы так мечтали, требует поправок. В него будут внесены изменения с целью поставить пострадавших в центр процесса, гарантировав правду, правосудие и возмещение ущерба»,— сказал президент сразу после своего избрания. В марте этого года он заявил о желании изменить шесть из 159 статей Уставного закона о специальной юрисдикции для мира.

Новая политика и сподвигла радикально настроенных бывших партизан вернуться к вооруженной борьбе. В своем обращении Иван Маркес пояснил: «Продолжение повстанческой борьбы — это ответ на предательство государством подписанного в Гаване мирного соглашения». «С берегов (реки.— “Ъ”) Инириды, которая ласкает нежностью своих пресных вод тропический лес Амазонии и Ориноко, мы объявляем миру, что началась новая Маркеталия»,— заявил он. В 1961 году бывший партизанский лидер Педро Антонио Марин, более известный как команданте Мануэль Маруланда Велес, провозгласил независимую «Республику Маркеталия», тем самым положив начало FARC.

По словам Ивана Маркеса, он и его соратники намерены воспользоваться своим «правом на восстание против угнетателей». «Это путь смиренной, игнорируемой и презираемой Колумбии к справедливости, сияющей на холмах будущего»,— заявил он. И добавил: цель — «восстановить Колумбию из руин».

Один из лидеров FARC Иван Маркес Фото: Fernando Vergara, AP

Иван Маркес отметил, что повстанцы будут координировать свои усилия с членами другой левацкой организации — Армии национального освобождения (ELN) — и всеми «товарищами, которые не уронили свои флаги».

«Этот мятеж не восстает из пепла как птица Феникс, чтобы продолжить действовать в чаще далеких джунглей. Нет, он пролетит сквозь хрусталь этих туманных далей, чтобы обнять со всей силой любви сны простых людей о достойной жизни и хорошем правительстве»,— заявил господин Маркес.





Колумбийские СМИ, пересказывая выступление, назвали его поэтическим.

По данным неназванных источников в силовых структурах, на которые ссылается агентство Reuters, в распоряжении Ивана Маркеса сейчас может быть около 2,2 тыс. бойцов. В рамках мирного процесса после заключения соглашения в Гаване оружие сложили около 7 тыс. человек. Бывший командующий повстанческой группировкой Родриго Лондоньо, сейчас возглавляющий легальную партию FARC, заявил, что подавляющее большинство бывших партизан остаются приверженцами мирного процесса, «несмотря на все сложности и опасности».

Павел Тарасенко