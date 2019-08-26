Биржа отыграла зерновые потери

Чистая прибыль Московской биржи в первом полугодии 2019 года оказалась минимальной с 2015 года. Это произошло за счет низкого результата первого квартала, полученного из-за форс-мажорной ситуации на товарном рынке. Во втором квартале ситуацию удалось отыграть за счет роста выручки, который обеспечили комиссионные доходы. В то же время росли и операционные расходы, в основном на персонал. При этом, по прогнозам биржи, темпы роста расходов по итогам текущего года снизятся до 8–10%.

Согласно данным отчетности по МСФО, опубликованной в пятницу, Московская биржа в первом полугодии 2019 года получила чистую прибыль в размере 8,99 млрд руб. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее, и минимальный результат за последние пять лет. Снижению полугодового показателя способствовали низкие результаты первого квартала, когда биржа была вынуждена создать резерв (2,4 млрд руб.) из-за кражи зерна, выступавшего обеспечением по сделкам на товарном рынке (см. “Ъ” от 20 мая). Эти потери удалось отыграть во втором квартале. Чистая прибыль за апрель—июнь 2019 года составила 5,9 млрд руб., что на 21,3% больше, чем годом ранее.

8,99 миллиарда рублей составила чистая прибыль Московской биржи в первом полугодии 2019 года, согласно отчетности по МСФО

Рост прибыли обеспечили комиссионные доходы биржи, достигшие во втором квартале рекордного значения — 6,56 млрд руб., что на 10,7% выше прошлогоднего показателя. Наилучшие результаты показали денежный и фондовый рынки (1,78 млрд и 1,44 млрд руб. соответственно). «Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 14,5%, несмотря на снижение оборотов торгов на 7,9%. Рост доходов во многом был обеспечен благодаря переходу на "Единый пул обеспечения"»,— поясняет начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Увеличение комиссионных доходов на фондовом рынке связано с общим ростом оборотов торгов на фоне общерыночного роста волатильности на развивающихся площадках вместе с началом прохождения дивидендного сезона, который характеризовался максимальным за всю историю объемом выплат (см. “Ъ” от 20 июля). Заметно увеличилась выручка за услуги депозитария и расчетные операции — на 20,2%, до 1,31 млрд руб. По словам представителей биржи, выручка за услуги депозитария росла за счет роста активов на хранении — они увеличились на 14%, до 49,1 трлн руб., а также за счет роста на 42,7% объемов операций репо с сервисами управления обеспечением. В то же время сократились доходы за организацию торгов на валютном рынке — на 11,8%, до 885,7 млн руб.

Процентные доходы по итогам второго квартала выросли на 9,4%, до 4,5 млрд руб. В первом полугодии 2019 года рост клиентских остатков на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года был нивелирован снижением рыночных ставок, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

«Исходя из показателей тренда и сезонности статистики, принимая во внимание положительную вероятность дальнейшего снижения базовых ставок ФРС, ЕЦБ и Банка России в перспективе до конца года, мы считаем возможным сохранение текущего тренда в показателях процентных доходов биржи»,— говорит господин Осин.





По его оценке, в 2019 году они составят около 14,4 млрд руб. при оценке операционных доходов на уровне 40,5 млрд руб., а чистой прибыли — на уровне 18,2 млрд руб. Это на несколько процентов ниже средних рыночных прогнозов. «Риски прогноза связаны с динамикой объема клиентских остатков на бирже, который, как показывает опыт 2014–2015 годов, может быть очень волатилен»,— заключает он.

Операционные расходы во втором квартале росли — на 10,6%, до 3,87 млрд руб. Значительную их часть составили расходы на персонал (1,8 млрд руб., что на 17,8% больше, чем годом ранее). «На динамику операционных расходов квартал к кварталу во многом влияет, в каком квартале — первом или втором — восстановлен резерв по вознаграждениям. За полгода расходы выросли всего на 8,3%»,— поясняют на бирже. Таким образом, операционные расходы растут медленнее, чем ожидалось. Сейчас Московская биржа пересматривает прогнозы по росту операционных расходов с 9–12% в год до 8–10%. Главными факторами роста операционных расходов на торговой площадке называют увеличение численности персонала под новые проекты (в частности, «Маркетплейс»), а также инфляцию и увеличение социального налога.

Мария Сарычева