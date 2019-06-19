Пиратам выдачи не будет

Правообладатели предложили наказывать сайты с нелегальным контентом полным удалением их доменных имен из поисковой выдачи. Против выступают интернет-компании, считающие, что для таких мер нужны судебные решения. Сторонам придется урегулировать разногласия для разработки нового антипиратского закона.

Правообладатели предложили новый механизм борьбы с пиратскими сайтами в рамках разрабатываемого законопроекта, который должен прийти на смену действующему с ноября 2018 года антипиратскому меморандуму, рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Механизм предполагает внесение в реестр для удаления поисковиками не только ссылок на нелегальный контент, но и доменных имен сайтов, неоднократно попадавшихся на нарушениях. Однако интернет-компании, по словам собеседника, не поддерживают идею и вопрос стал наиболее спорным в обсуждении проекта.

17 июня, по данным “Ъ”, в Роскомнадзоре состоялось закрытое совещание, где обсуждался законопроект. На нем присутствовали представители издательского рынка, «Медиа-Коммуникационного союза» (МКС; объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи) и интернет-компаний. Конкретных решений по итогам принято не было, говорят источники “Ъ”. В Роскомнадзоре отказались от комментариев.

Держателем реестра ссылок на пиратский контент выступает МКС. Его представитель подтвердила, что правообладатели поддерживают включение в реестр доменных имен. «У интернет-отрасли на этот счет противоположное мнение. Стороны находятся в режиме диалога. Это, по сути, единственный спорный момент»,— пояснила она. В Rambler Group (владеет онлайн-кинотеатром Okko) сообщили, что как правообладатель поддерживают предлагаемую меру.

В законопроекте учтены мнения интернет-сервисов и поисковых систем, а также недочеты меморандума, утверждает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Мы выявили ряд приемов, используя которые, пираты существенно снижают эффективность зачистки. Наш ответ — проект нормы об удалении из выдачи всего домена сайта, систематически нарушающего авторские права»,— подтвердил он. По словам господина Бырдина, для социальных сетей и видеохостингов в этом механизме будет предусмотрен «иммунитет», если они присоединятся к реестру, как, например, сделали «ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube.

В «Яндексе» подтвердили, что в работе над законопроектом «есть определенные расхождения». «Необходимо, чтобы любые меры, которые влекут недоступность для пользователей сайта целиком, были основаны на решении суда. Мы уверены, что такое решение будет найдено»,— отметили в пресс-службе компании.

На Петербургском международном экономическом форуме «Яндекс» представил результаты совместного исследования с SimilarWeb. Оно показало, что с момента подписания антипиратского меморандума доля трафика с «Яндекса» на пиратские сайты снизилась на четверть и теперь составляет 15% их трафика. В то же время гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст называл поисковые системы одной из основных проблем, так как они якобы дают 75% пиратского трафика.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян также считает избыточным механизм удаления домена из поисковой выдачи. Удалять хостинги, которые размещают пользовательский контент, незаконно, полагает он, к тому же они не должны отвечать за действия пользователей.

Дмитрий Шестоперов