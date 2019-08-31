«Мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задами» Как путешествовали по Америке с простоватым первым лицом

15 сентября 1959 года начался визит председателя Совета министров СССР Н. С. Хрущева в Соединенные Штаты. Эту поездку потом называли эпохальной. А о поразительном влиянии, которое советский лидер оказал на американцев, была выпущена книга «Лицом к лицу с Америкой». Но не публиковавшиеся тогда в советской печати снимки сопровождавших Хрущева корреспондентов свидетельствуют о совершенно ином. Мы подготовили фоторепортаж, составленный из них и описаний самых ярких эпизодов визита из книги о поездке.

Каким же образом «коммунист номер один», как называла Н. С. Хрущева американская пресса, стал почетным гостем Америки?

Для того чтобы понять подлинную сущность происшедшего, надо оглянуться далеко назад, на всю громаду уже отшумевших событий, определявших движение и динамику международной жизни последних десятилетий. Акт приглашения Н. С. Хрущева в США — это не следствие христианской любви к ближнему, а результат необходимости, перед которой была поставлена современная Америка. И необходимость эта не свалилась, как снежный ком с горы...

Капитализм еще не изработал всей своей энергии, но социалистическая скорость ему не под силу!

Н. С. Хрущев в студии телекомпании NBC Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Телевидение называют «электронным микроскопом правды». Для этого есть известные основания: от упорных взглядов миллионов глаз не укроется малейшая неискренность. В общей сложности многие десятки часов американские телевизионные объективы следили за лицом Никиты Сергеевича Хрущева. И десятки миллионов увидевших его людей убеждались, что это сама прямота, искренность, правда! Никита Сергеевич Хрущев со всей прямотой смотрел в упор в миллионы глаз.

Н. С. Хрущев (справа) и губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер Фото: Str, AP

Лифт увез г-на Нельсона Рокфеллера на 35-й этаж, где остановился глава Советского правительства. Их беседа продолжалась недолго — минут двадцать.

В конце беседы в комнату были приглашены кинооператоры и фотокорреспонденты, которые нашли собеседников в хорошем настроении.

Улыбаясь, Рокфеллер спросил Н. С. Хрущева, не опасается ли он, что если советские люди увидят фотографию, на которой Первый секретарь ЦК КПСС и глава Советского правительства изображен пожимающим руку такому символу американского капитализма, как Рокфеллер, то это может повредить ему у себя дома.

— Нет,— ответил Никита Сергеевич и, засмеявшись, добавил: — Но Вам опубликование этой фотографии может пойти на пользу — если не сейчас, то когда-нибудь в будущем.

Н. П. Хрущева (слева) с Фрэнком Синатрой Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Только 50 минут шли автомашины, на которых ехали Никита Сергеевич Хрущев и сопровождающие его лица, от аэродрома Лос-Анжелоса к Голливуду. Машины мчались по окраинам, потом они вдруг вылетели за город и начали петлять по горной дороге, потом повернули обратно. Их вели совсем не по тому маршруту, какой был объявлен заранее: кому-то не хотелось, чтобы Н. С. Хрущева встретили жители Лос-Анжелоса.

Наконец Никита Сергеевич, сопровождаемый президентом американской кинокорпорации Эриком Джонстоном и хозяином студии «XX век-Фокс» Спиросом П. Скурасом, появляется в зале «Кафе де Пари». Все поднимаются и горячо аплодируют советским гостям.

Радио Лос-Анжелоса назвало этот прием в Голливуде «самым большим в истории Америки собранием звезд». Оно сообщало своим слушателям, что даже Мэрилин Монро пришла на встречу за час до начала. Как объяснили нам, популярнейшая киноактриса знаменита своими вечными опозданиями даже на самые важные приемы. Кирк Дуглас, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро, Гарри Купер, Элизабет Тейлор, Глэн Форд, Ким Новак, Морис Шевалье, Луи Журден и сотни других кинозвезд заполнили зал. Имена многих из них, правда, мало что говорят советскому читателю, потому что в последние годы мы почти не видели фильмов Голливуда, но это действительно хорошие актеры.

Канкан для высокого советского гостя Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Никиту Сергеевича и других советских гостей приглашают в один из павильонов студии, где им продемонстрировали съемку нескольких эпизодов из фильма «Канкан». После небольшой сценки, в которой участвовали американец Фрэнк Синатра и французы Морис Шевалье и Луи Журден, зрителям был показан канкан. Но прежде, чем говорить о нем, хочется сказать, что та самая девушка, которая танцевала в этом канкане главную партию,— известная американская актриса Шерли Маклейн — обратилась к Никите Сергеевичу с удивительно теплыми словами на русском языке: она приветствовала его здесь, в Голливуде, желала ему успеха во время поездки и говорила, что американские киноактеры были счастливы увидеть и услышать главу Советского правительства.

И той же девушке и ее подругам пришлось исполнить для гостей низкопробный танец. Девушки кривлялись, падали на пол, дрыгали ногами. И всем, кто видел этот танец, было ясно, что актрисам стыдно и перед собой, и перед теми, кто видит их. Они танцевали, не понимая, кому и зачем пришло в голову заставить их делать это перед Никитой Сергеевичем Хрущевым и перед другими советскими гостями. А Никита Сергеевич спокойно сидел в ложе для почетных зрителей и, когда девушки кончили танец, поаплодировал им.

В первом ряду справа от Н. С. Хрущева — Ширли Маклейн, Н. П. Хрушева, Фрэнк Синатра Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Советские гости сфотографировались с актерами. И по глазам людей было видно — они благодарны, что никто не заводит речь об этом танце, будто бы его и не существовало совсем. Какой-то американский фоторепортер все время заставлял Шерли Маклейн повыше поднять подол юбки и сфотографироваться так рядом с Никитой Сергеевичем. Нужно было видеть, как зло взглянула она в сторону репортера, как горько и резко проговорила:

— Как Вам не стыдно? Оставьте меня в покое!

Канкан для высокого советского гостя Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Только Никита Сергеевич распрощался с актерами, как стая американских журналистов кинулась к нему. Тут-то и был задан тот главный вопрос, ради которого хозяева студии, очевидно, показывали канкан. Очень спокойно, прямо и остроумно Никита Сергеевич сказал несколько фраз, которые обошли потом многие газеты мира:

— Вы спрашиваете меня о канкане? С моей точки зрения, с точки зрения советских людей, это аморально. Хороших актеров заставляют делать плохие вещи на потеху пресыщенных, развращенных людей. У нас в Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задами.

Н. С. Хрущев и его спутники вновь трогаются в путь, чтобы познакомиться с мясокомбинатом, на котором производится убой скота, переработка мяса, консервирование и упаковка мясных продуктов. На соседнем, более крупном предприятии такого же типа фирмы «Свифт» была забастовка, и пикеты рабочих просили не посещать это предприятие и не покупать его продуктов.

В цехе переработки мяса рабочие просят Н. С. Хрущева попробовать только что приготовленные ими «хот догс» — горячие сосиски. Советские гости с удовольствием отведали это любимое кушанье американцев.

Н. С. Хрущев заметил шутливо, что, хотя Советский Союз обогнал США в космических исследованиях, Америка идет все же впереди по производству сосисок. Но Советский Союз, добавил Н. С. Хрущев, скоро догонит США и в этом.

Неподалеку от города Де-Мойна раскинулись корпуса старого американского завода сельскохозяйственных машин фирмы «Джон Дир». Сюда во второй половине дня прибыл Н. С. Хрущев.

На заводе занято две с половиной тысячи рабочих. Всего же у этой известной фирмы 14 заводов, на которых трудятся 45 тысяч рабочих. В одном из цехов завода Н. С. Хрущеву показали сборку кукурузо-уборочного комбайна. Объяснения давал главный управляющий предприятием А. Ландан.

— Мы сами делаем такие же машины,— заметил Н. С. Хрущев.— Вы мало внимания уделяете механизации. На сборке машин много ручного труда. Если так будете работать, мы вас очень скоро победим.

Затем на территории завода гость осмотрел выставку сельскохозяйственных машин.

Прощаясь с гостеприимными хозяевами, инженерами и рабочими завода, Н. С. Хрущев сказал:

— Спасибо за любезный прием. Мы с вашей фирмой в прошлом имели дело и еще будем иметь, если вы хотите торговать с нами. Мы высоко оцениваем вашу продукцию. Только вы не хвастайтесь. А то вот здесь один инженер глянул на хозяина и сказал, показав на свеклоуборочный комбайн, что он дает только 1–2 процента потерь. Такой машины еще человек не выдумал, чтобы она давала такой ничтожный процент потерь. Вы развиваете производство сельскохозяйственных машин, и мы его развиваем. Мы рассчитываем обогнать вас в этом деле.

Американская печать, радио, телевидение широко оповестили о предстоящем посещении советским гостем фермы Гарста...

На ферме Гарста творилось что-то невообразимое. Четыреста солдат американской армии, в шлемах, вооруженные винтовками, наводнили ферму, взяли под наблюдение окружающие холмы, перекрестки, амбары, заборы. В воздухе парили армейские вертолеты. Вся окрестная полиция была мобилизована для контроля за уличным движением и толпой...

Сотни корреспондентов, фоторепортеров, представителей кино, радио и телевидения съехались в этот ветреный осенний день сюда со всех концов света.

— Можете Вы что-либо сказать о хозяйстве Гарста? — спросили журналисты.

— Я с Росуэллом Гарстом давно знаком,— улыбаясь, отвечал Н. С. Хрущев.— Знаю его как хорошего фермера, умеющего вести хозяйство. Но и у хорошего хозяина иной раз не все бывает на высоте...

Гарст напомнил, что здесь, в Айове, выпадает гораздо больше осадков, чем в отдельных районах Советского Союза, поэтому и кукуруза более густая.

— Вы, американцы,— умные люди, это факт,— в шутливом тоне сказал советский гость,— но что господь-бог вам помогает, это тоже факт.

— Бог на нашей стороне,— на шутку шуткой ответил Гарст.

— Вы что же, думаете, что господь только вам помогает? Нам тоже. Мы быстрее растем, чем вы. Советский Союз по приросту продукции идет впереди США.

— У нас есть пословица: бог помогает тем, кто помогает сам себе,— говорит Гарст.

— Бог на стороне разума,— как бы подводя итог этой интересной дискуссии, заключает Н. С. Хрущев под веселый смех и аплодисменты собравшихся.

Посещение Н. С. Хрущевым и Н. П. Хрущевой занятий по кулинарии Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После осмотра фермы Росуэлла Гарста вереница автомашин с советскими гостями направилась в маленький городок Эймс. Здесь находится один из старейших университетов Соединенных Штатов Америки. Он основан свыше ста лет назад и поначалу именовался «Айовский сельскохозяйственный колледж и образцовая ферма». Однако по мере развития науки и образования Айовский колледж постепенно расширялся, и сейчас он стал Университетом естественных и технических наук штата Айова...

В сопровождении ректора Никита Сергеевич входит в здание университета. Д. Хилтон кратко знакомит с историей университета, его структурой. 9800 студентов университета обучаются в шести колледжах: сельскохозяйственном, инженерном, домоводства, естественных и гуманитарных наук, ветеринарной медицины и колледже для аспирантов. Университет выпускает специалистов с высшим образованием по 80 отдельным дисциплинам и поддисциплинам.

Обучение в университете платное, и, должны сознаться, мы были поражены размером платы. За обучение, общежитие и питание, медицинское обслуживание, а также за право пользования библиотекой и лабораториями студент из штата Айова платит за академический год 831 доллар (8310 рублей), а студент из другого штата — 1101 доллар (11 010 рублей). По-видимому, для простого американца получить университетское образование — дело очень накладное.

Н. С. Хрущев обошел классы и аудитории университета. Его особенно просили зайти в колледж домоводства. В комнате номер 58 доктор Елена ван Занте ознакомила советского гостя с программой уроков кулинарии. В комнате номер 55 студентки продемонстрировали два типа современного кухонного оборудования.

На вопрос, не хочет ли Н. С. Хрущев пожелать чего-нибудь американским студенткам, последовал ответ: — Желаю вам хороших женихов! И в самом деле, чего еще можно было пожелать студенткам, поступившим в университет с единственной целью — стать высококвалифицированными домашними хозяйками (в репортажах советской печати о ходе визита сообщалось, что на этом факультете готовят преподавателей домоводства.— «История»)

Н. С. Хрущев на опытной станции по откорму свиней Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После осмотра факультета домоводства Н. С. Хрущев направился на ферму для откорма свиней. Собственно, это была не ферма, а одна из крупнейших в Соединенных Штатах Америки опытная станция. Коллектив научных сотрудников этой станции разработал новый метод откорма свиней, с применением антибиотиков и энзимов. Ученые опытной станции нашли возможным уменьшить затраты кормов на единицу привеса и сократить сроки откорма свиней. Эта технология дала возможность вырастить свинью весом в 90 килограммов в течение пяти месяцев, скармливая ей от 227 до 250 килограммов корма, расходуя при этом лишь 189 килограммов кукурузы на одну свинью. Туша такой свиньи состоит из 52 процентов постного мяса.

Н. С. Хрущев беседовал с профессорами, научными работниками, преподавателями и студентами.

Прощаясь с коллективом университета, Н. С. Хрущев сказал:

— Спасибо за радушный прием...Давайте обмениваться опытом. Это будет полезно для наших стран.

Н. С. Хрущев (слева) после посещения завода «Джон Дир» Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из выступления Н. С. Хрущева на митинге трудящихся во Владивостоке, 6 октября 1959 года.

— Когда я готовился к поездке в Соединенные Штаты по приглашению Президента Дуайта Эйзенхауэра, некоторые деятели в Америке говорили: вот приедет Хрущев к нам в страну, увидит наши богатства, силу, и он изменит свои взгляды. Может быть, они рассчитывали, что я изменю свои взгляды и откажусь от коммунистических идей? Но так могли думать, конечно, только недалекие люди.

Публикация Евгения Жирнова