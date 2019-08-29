Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплаты федеральным чиновникам в регионах. Он отметил, что в территориальных подразделениях зарплата чаще ниже, чем в региональных органах.

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы»,— сказал президент на встрече с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Господин Осипов отметил, что его коэффициент заработной платы был занижен для Забайкальского края еще в советское время.

Ранее Росстат сообщил, что в некоторых регионах зарплаты чиновников ниже средней по региону. Самые высокие зарплаты получают муниципальные чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе. Средняя заплата госслужащих там составляет 133,5 тыс. руб. (средняя по региону — 102 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты у чиновников в Псковской области — 18,1 тыс. руб.