Росстат: только в четырех регионах зарплаты соответствуют майским указам

В большинстве регионов зарплаты бюджетников не соответствуют майским указам. Это следует из данных Росстата за первое полугодие, которые проанализировал РБК. Отдельно издание также рассмотрело статистику по зарплатам чиновников.

Зарплаты находятся на нужном уровне только в четырех регионах — Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне. Во всех остальных целевым показателям не соответствуют зарплаты как минимум одной категории бюджетников (всего их 12).

Согласно майским указам, к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны составлять 100% от средних по региону. Зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

В целом по стране уровень зарплат не соответствует майским указам у следующих работников:

педагоги дошкольных организаций (86,7% — должно быть 100%);

педагоги дополнительного образования (92,9% — должно быть 100%);

социальные работники (86,6% — должно быть 100%);

врачи (197,8% — должно быть 200%);

средний медперсонал (98,2% — должно быть 100%);

младший медперсонал (88,8% — должно быть 100%).

По зарплатам врачей больше всего отставание в Мурманской области (184,5%), Республике Тыва (189,2%) и Республике Ингушетия (190,8%).

Издание отдельно проанализировало уровень зарплат чиновников (данные за 2018 год). Самые высокие зарплаты получают муниципальные чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе. Средняя заплата госслужащих там составляет 133,5 тыс. руб. (средняя по региону — 102 тыс. руб.). В десятку также вошли:

Ханты-Мансийский автономный округ — 97,5 тыс. руб. (средняя по региону — 76,5 тыс. руб.);

Чукотский автономный округ — 93,8 тыс. руб. (средняя по региону — 100,9 тыс. руб.);

Ненецкий автономный округ — 93,7 тыс. руб.;

Москва — 91,4 тыс. руб. (для сравнения: в Санкт-Петербурге — 56 тыс. руб.);

Сахалинская область — 90,6 тыс. руб.;

Магаданская область — 70,0 тыс. руб.;

Камчатский край — 75,6 тыс. руб.;

Мурманская область — 66,8 тыс. руб.;

Якутия — 62,0 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты у чиновников в Псковской области — 18,1 тыс. руб. На втором месте — Карачаево-Черкесская Республика (20,1 тыс. руб.), на третьем — Ингушетия (20,4 тыс. руб.).

В некоторых регионах зарплаты чиновников ниже средней по региону. Больше всего разрыв в Забайкальском крае (38%), Псковской области (38%) и Кемеровской области (35,1%).

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании которого было разработано 13 нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Экология» и другие.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».