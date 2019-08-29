Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ. Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа.

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормадском формате». Также в разговоре они затронули ситуацию в Ливии и Сирии, в частности, работу спецпосланников ООН в этих странах, направленную для преодоления конфликтов.

Напомним, США выступают против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Он предназначен для снижения объемов транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена из РФ и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии. В июле комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода.

Какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.