Mercedes-Benz GLB получил AMG-версию

Mercedes-AMG GLB 35. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLB 35. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLB 35. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль получил 306-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор, который заимствован у других моделей семейства AMG A35. В отличие хэтчбека и седана A-Class, четырехдверного купе CLA и универсала CLA Shooting Brake, которые оснащаются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, новинка получила 8-ступенчатый «автомат».

Mercedes-AMG GLB 35 доступен только с полным приводом. От базовых версий новинка отличается доработанной подвеской, усиленными тормозами, а также особым декором кузова (бампера, решетка радиатора) и салона (появились спортивный руль и сиденья, фирменное оформление цифровой панели приборов).

Публичный дебют Mercedes-AMG GLB 35 состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. В продажу кроссовер поступит в первом квартале следующего года. Напомним, премьера базового кроссовера Mercedes-Benz GLB состоялась в июне 2019 года.