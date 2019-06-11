Mercedes-Benz представил серийный кроссовер GLB

Mercedes-Benz GLB Edition 1. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLB Edition 1. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLB Edition 1. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль построен на платформе, которую уже используют новые A-Class, B-Class и CLA-Class. В линейку моторов вошли бензиновые двигатели (163-сильный 1.3 на GLB 200 и 224-сильный 2.0 на GLB 250), а также дизели (150-сильный 2.0 на 200 d и 190-сильный 2.0 на 220 d). Силовые агрегаты сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 8-ступенчатым «автоматом».

Базовые варианты GLB доступны с передним приводом, а полный привод 4Matic предлагается либо в качестве опции, либо в стандартном оснащении для более дорогих комплектаций. За доплату можно заказать пакет Off-Road Engineering Package с внедорожным режимом работы электроники, ассистентами движения на склоне и подъеме и особым алгоритмом адаптивных фар.

По дизайну интерьера новый кроссовер повторяет соплатформенные легковые модели, а оснащение и перечень опций у GLB соответствуют оборудованию, доступному для A-Class, B-Class и CLA-Class. Единственным отличием является возможность заказать для новинки семиместное исполнение салона.

На европейском рынке Mercedes-Benz GLB, производство которого будет налажено в Мексике, появится в течение 2019 года. О сроках поставок на российский рынок не сообщается.