Mercedes-Benz CLA Shooting Brake получил версию AMG 35

Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake. Фото: Mercedes-Benz

Новинка оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого увеличена до 306 л.с. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Для AMG A35 были изменены настройки трансмиссии, ходовой части и подвески. Также у новинки увеличена жесткость кузова и усилены тормоза. В режим работы агрегатов добавился вариант Slippery, помогающий при движении по скользкой дороге.

Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake отличается от базового CLA Shooting Brake спортивным аэродинамическим обвесом, новыми колесными дисками и спортивными акцентами в интерьере. Также доступна опциональная система AMG Track Pace, позволяющая сохранять параметры движения по гоночной трассе и анализировать их по окончании заезда.

Напомним, премьера базового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake состоялась в марте 2019 года.