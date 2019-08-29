Такси осваивают воздушные маршруты

Московское такси будет летать. Систему так называемого аэротакси в столице разработает холдинг «Вертолеты России» в партнерстве с сервисом «Яндекс.Такси». На авиасалоне МАКС в Жуковском компании подписали соглашение о сотрудничестве. Первые тестовые полеты начнутся уже в следующем году. Когда из дома на работу можно будет добраться по воздуху? И сколько это будет стоить? Об этом — Юлия Грицай.

Открыть приложение и заказать вертолет — именно так выглядит будущее такси, уверены в «Яндексе». Стоить оно тоже будет недорого: за 15 мин полета пассажиру придется заплатить 3 тыс. руб. За час — около 12 тыс. руб., но за это время можно долететь, скажем, до Калуги. А вначале рейсы организуют лишь от МКАД до границ Московской области, говорит пресс-секретарь сервиса «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова: «Естественно, прямо с улицы вертолетное такси не может забрать человека, для этого нужна будет система таких площадок. Мы выбрали для себя модель регулярных вертолетных рейсов. Это позволит разделить стоимость поездки между пользователями, которым нужно проделать один и тот же маршрут и, таким образом, сделать ее более доступной».

Кстати, аэротакси в Москве уже есть. Правда, не такое распространенное и бюджетное. Например, компания Heliport Moscow предлагает жителям столицы рейсы на американском вертолете Robinson R66. Часовой полет для четверых обойдется в 46 тыс. руб. А HeliExpress, пока в Жуковском проходит авиасалон МАКС, регулярно летает туда из Барвихи. Билеты стоимостью 20 тыс. руб. можно забронировать прямо со смартфона, говорит директор по стратегии и развитию компании Наталья Трофимова: «Мы реализовали две трит билетов. Улетаем из хелипарка “Подушкино” — это Барвиха. Пассажиров встречает стюардесса, билет оформляется у стойки регистрации. Мы максимально сейчас приближены к большой авиации. Но только с одним нюансом: рейс вертолета длится 20 мин».

Похожие проекты есть, например, в Нью-Йорке. С Манхэттена в аэропорт JFK летают вертолеты от Uber — Uber Copter. За $200 пассажиры могут добраться до воздушной гавани минимум в два раза быстрее, чем на машине. Правда, вызвать аэротакси может не каждый, а только клиенты Uber с платиновым статусом. Заказывать же его нужно минимум за пять дней. На российском рынке запуск сервиса тоже вряд ли пройдет гладко, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов: «Подготовка вертолетов в России ведется в недостаточном объеме. По сути дела, это полностью центр по подготовке пилотов вертолета. И объем выпуска вертолетчиков и качества в общем оставляет желать лучшего. У нас очень мало частных АУЦ. Для “Росавиации” в числе приоритетов развитие таких авиационных учебных центров не стоит».

Сейчас небо над Москвой закрыто. Полеты внутри МКАД запретили около 50 лет назад в разгар холодной войны. А до 70-х «Аэрофлот» вертолетами доставлял пассажиров во Внуково и Шереметьево с Ленинградского проспекта. Сегодня же в столице имеют право летать только первые лица и экстренные службы. Все остальные — только вдоль кольцевой и только по часовой стрелке. «Яндекс» готов начать с малого и перевозить пассажиров на вертолетах за МКАД, и лишь позднее приблизиться к Садовому. Правда, директор аналитического агентства «Инфомост» Борис Рыбак не верит, что перевозчику удастся договориться с властями: «Это крайне сложно организационно, футуристический проект, на существующей технике это сделать невозможно. Она большая, шумная зверски. Нужны большие беспилотные квадрокоптеры, желательно на электрической тяге. Если от МКАД в область — то это вообще абсурд. Проблема заключается в том, как переехать МКАД.

Если я могу до хелипорта по Новорижскому шоссе добраться, дальше я за полчаса доеду куда угодно. Вертолет долетит за 15 мин. И в чем прелесть?»

Из плюсов: внутри МКАДА не нужно строить вертолетные площадки. Они есть на крышах многих домов и используются как пожарные выходы. И, похоже, в ближайшее время ими и останутся.

Как сообщили в компании «Вертолеты России» в июле, услуги аэротакси станут доступны москвичам после 2025 года.