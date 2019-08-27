Чем известен Алексей Гончарук

27 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложит на пост премьера заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Гончарук Алексей Валерьевич родился 7 июля 1984 года в городе Городня Черниговской области Украины. Окончил Межрегиональную академию управления персоналом (специальность «Правоведение») и Национальную академию госуправления при президенте Украины. Доктор философии в области права.

С 2005 года работал юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, затем возглавлял в ней юридический отдел. В 2008 году стал основателем и управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers. С 2009 года возглавлял Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам. Также занимал должность заместителя гендиректора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания».

На внеочередных парламентских выборах 2014 года баллотировался в Верховную раду от партии «Сила людей», которая смогла набрать только 0,11% голосов. Занимал должности внештатного советника бывшего министра экологии Игоря Шевченко и советника первого вице-премьера Степана Кубива.

В сентябре 2015 года возглавил экспертно-аналитический центр «Офис эффективного управления» (BRDO). 28 мая 2019 года назначен заместителем председателя администрации президента Украины (с 25 июня переименован в офис президента), где отвечает за проведение реформ и экономическое развитие.