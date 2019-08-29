Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили от работы на время проверки

Руководителей городской больницы №1 Олега Николаева и Демидовской больницы Сергея Овсянникова в Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранили от работы. Ранее шесть хирургов одной из больниц написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и низких зарплат.

«Они отстранены на время проведения проверки. Это стандартная процедура»,— сообщил ТАСС председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов. По его словам, проверка медицинских учреждений должна определить, как шло распределение фонда стимулирования, общего объема зарплаты хирургов и насколько была адекватна нагрузка на специалистов. Проверочные мероприятия завершатся через две недели.

Напомним, шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1. Как сообщили в больнице в среду, все шесть врачей забрали заявления об увольнении. При этом один из хирургов может сменить специальность на врача УЗИ.

На совещании во вторник, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители властей подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила действительно наблюдались переработки, нагрузка на хирургов была высокой. Тем временем в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки соблюдения федерального законодательства в части нарушения трудовых прав работников медучреждений.

Подробнее о кадровом кризисе в больницах Нижнего Тагила — в материале “Ъ-Урал” «Хирургам оказали помощь».

Анастасия Реутова, Екатеринбург