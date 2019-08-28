Хирургам оказали помощь

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел экстренное совещание из-за массовых увольнений хирургов из больниц Нижнего Тагила. Причину кризиса региональные чиновники увидели в слабой работе главврачей. Сейчас проводится проверка распределения зарплаты и ее соответствие нагрузке специалистов. Несмотря на отсутствие жалоб со стороны пациентов, областные власти не исключают возможность перераспределения пациентов в горбольницу №4 и госпиталь Тетюхина. Одновременно принято решение о восстановлении работы хирургического отделения в Демидовской больнице.



Напомним, шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1.

На совещании под председательством господина Куйвашева областные чиновники пришли к выводу, что в больницах Нижнего Тагила были допущены переработки и высокие нагрузки хирургов, которые вызвали массовые увольнения специалистов. «По приказу губернатора в Демидовской больнице и горбольнице №1 начаты финансовые проверки распределения фонда стимулирования, общего объема заработной платы работников и его совмещения с реальной нагрузкой на врачей»,— сообщил заместитель губернатора Павел Креков. По его словам, результаты проверки и проект решения проблемы главе региона предоставят в течение двух недель.

По мнению областных чиновников, причина кризиса в недоработке руководства больниц. «Немаловажной причиной является недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей нижнетагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения»,— заявил губернатор. По словам господина Крекова, в зависимости от результатов проверки в отношении руководителей больниц будут применены серьезные санкции — вплоть до увольнения.

Помимо этого, у региональных чиновников запланирована встреча с руководителями всех больниц второго уровня (медицинские учреждения, обслуживающие несколько районов) на тему «бережного отношения к кадрам». Евгений Куйвашев поручил провести социологическое исследование, чтобы выявить, насколько уральцы довольны качеством медицинского обслуживания и насколько врачей и средний медперсонал удовлетворяют условия труда и зарплата. Профильным ведомствам поручено разработать обновление региональной программы развития первичного звена здравоохранения. А также увеличить количество выпускников Уральского государственного медицинского университета, которые по целевому контракту будут работать в Нижнем Тагиле.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил отсутствие жалоб жителей на предоставление хирургической медпомощи. При этом власти рассматривают вариант перераспределения нагрузки. «Есть мощности городской больницы №4 и госпиталя Тетюхина. Мы уже вели переговоры, чтобы госпиталь принимали неотложных больных»,— рассказал Павел Креков.

В ходе встречи свердловского министра здравоохранения Андрея Цветкова с хирургами нижнетагильской больницы выяснилось, что «основная часть из них» планирует остаться. При этом комиссия свердловского минздрава не обнаружила нарушений при выплате зарплат хирургам в горбольнице №1. «Хирургическое звено в Демидовской больнице вмешательством министерства здравоохранения было восстановлено»,— добавил Павел Креков.

После массовых увольнений врачей региональная прокуратура с 28 августа начнет проверку соблюдения федерального законодательства в части нарушения трудовых прав работников медучреждений. Сотрудники прокуратуры проверят доводы, изложенные сотрудниками больниц, в том числе по вопросам начисления зарплаты и стимулирующих выплат.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— заявили в пресс-службе ведомства.

После распространения информации о ситуации в Нижнем Тагиле сотрудники акушерско-гинекологического отделения центральной городской больницы Качканара записали открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину. В нем они выразили недовольство тем, что главврач без согласования с региональным минздравом подписала приказ об их увольнении, а также в рамках оптимизации больницы снизила объем зарплат и стимулирующих выплат. После того, как о ситуации сообщили СМИ, приказ был отменен.

Анастасия Реутова