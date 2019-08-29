СМИ: Лукашенко не поедет на праздничное мероприятие в Польшу из-за отсутствия там Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поедет в Польшу на празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны, так как польские власти не пригласили президента России Владимира Путина, сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на источник. Господин Лукашенко получил приглашение от президента Польши Анджея Дуды.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил «Белте», что белорусскую сторону на мероприятии представит чрезвычайный и полномочный посол республики в Польше. «Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства»,— сказал господин Глаз.

Он не стал называть причину, по которой президент не приедет в Польшу. Пресс-секретарь господина Лукашенко Наталья Эйсмонт не стала комментировать информацию СМИ.

Напомним, президента Владимира Путина в сентябре в Варшаве не будет, так как польские власти отказались приглашать политика из-за нарушения международного права в 1939 году. Приглашения направлены лидерам стран—членов ЕС, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

Позднее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что Варшава пригласит господина Путина на 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим в начале 2020 года.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Приглашения носят современный, а не исторический характер».