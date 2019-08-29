Бюджет пошел по отраслям

Правительство открыло серию совещаний, посвященных расходам готовящегося проекта федерального бюджета на 2020–2022 годы по основным отраслям экономики. Вчера в Горках прошло обсуждение сразу двух сфер — социальной и сельского хозяйства. Согласование, как всегда, больших ведомственных запросов и всегда меньших возможностей госказны должно завершиться до 19 сентября, в этот день проект бюджета на следующую трехлетку намечено рассмотреть в рамках заседания правительства для его дальнейшего направления в Госдуму.

Вчера в Горках премьер-министр Дмитрий Медведев открыл традиционную в преддверии осени серию отраслевых совещаний по проектировкам бюджета, начали с обсуждения расходов на социальную сферу и поддержку агропромышленного комплекса. Как отметил премьер, Минфин уже довел до ведомств лимиты финансирования, теперь необходимо сбалансировать отраслевые интересы с возможностями госказны. «Это всегда результат труда, споров подчас, но это важно, чтобы создать условия для экономического роста и исполнения всех социальных обязательств»,— сказал Дмитрий Медведев. По его словам, проект нового бюджета планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября, после этого он, как и предписывает Бюджетный кодекс, в срок до 1 октября будет внесен в Госдуму.

Премьер отметил, что расходы на социальную сферу занимают самую значительную долю бюджета. «Можно с полным основанием говорить, что этот бюджет должен быть социально ориентирован»,— сказал он. Речь идет о тратах на демографию, в частности на меры по поддержке рождаемости, на здравоохранение, в том числе на укрепление первичного звена, на образование и науку (внедрение цифровых технологий, обновление инфраструктуры), на социальное обеспечение (поддержка многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, индексация пособий).

Другой блок, которому в Белом доме традиционно уделяют особое внимание,— сельское хозяйство. Его правительство обещает поддерживать и дальше. «У нас не существует отдельного нацпроекта для сельского хозяйства, но масштабы работы, поддержки и федерального финансирования в этой сфере вполне сопоставимы с национальным проектом»,— сказал Дмитрий Медведев. Отметим, в последние годы поддержка сельского хозяйства стала фактически защищенной статьей бюджета, сохраняясь примерно на одном уровне, с такой масштабной финансовой поддержкой отрасли правительство связывает позитивные результаты аграрного сектора. В 2019 году бюджетные затраты на развитие сельского хозяйства были увеличены и достигли почти 304 млрд руб.

Напомним, что в июне комиссия правительства по бюджетным проектировкам анонсировала основные параметры проекта бюджета на 2020 год. Тогда говорилось о доходах на уровне 20,333 трлн руб., что немногим больше скорректированного плана на 2019 год (20,175 трлн руб.), и расходах в 18,998 трлн руб. (в этом году — 18,294 трлн руб.). Профицит-2020 должен составить 1,335 трлн руб., или 1,16% ВВП (в 2019 году — 1,7% ВВП). Однако эти цифры неокончательны. Проект бюджета еще предстоит синхронизировать с новым макроэкономическим прогнозом до 2024 года, разработанным Минэкономики (см. “Ъ” от 27 августа), впрочем, существенного влияния на параметры бюджета это вряд ли окажет, поскольку сам прогноз существенно не меняется. Отметим, что особенностью главного финансового плана страны на 2020–2022 годы станет переход на программный бюджет, все федеральные траты (за исключениями, установленными правительством, см. “Ъ” от 26 июля) будут описаны в соответствующих частях госпрограмм.

Евгения Крючкова