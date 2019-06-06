Страховщикам грозит докапитализация

Банк России доработал новую модель финансовой устойчивости страховщиков. Страховому лобби удалось смягчить предстоящую реформу финансов компаний — ЦБ согласился расширить список активов, которые он будет считать качественными. Впрочем, уступки страховому сообществу не избавят рынок от докапитализации на 122 млрд руб.— в такую сумму оценены его «плохие» активы. Еще порядка 5%, по оценке регулятора, составит ежегодная рисковая надбавка к капиталу.

Как сообщил вчера ЦБ, им доработана концепция оценки финансовой устойчивости страховщиков. Напомним, «революцию активов», в рамках которой регулятор намерен перейти к более детальной оценке финансовой устойчивости компаний, ЦБ анонсировал в марте. Компании опасались, что в результате чрезмерного регулирования пострадает ряд сегментов, в частности страхование жизни (см. “Ъ” от 4 марта).

В сообщении ЦБ говорится, что новая модель оценки финустойчивости страховщиков учитывает пожелания страхового сообщества. Действительно, из 17 пунктов, содержащих позицию рынка, учтены 11, в частности, в требовании по концентрации активов страховщиков (не более 10% вложений на одного контрагента) регулятор согласился не устанавливать ограничение на иностранных перестраховщиков с рейтингом кредитоспособности не ниже «А», созданных в странах ОЭСР. При учете в активах страховых компаний дебиторской задолженности их агентов и брокеров ЦБ согласился изменить ранее предлагаемый им срок в пять дней на десять (страховщики просили 30) с переходным периодом до июня 2022 года.

По двум пунктам ЦБ остался непоколебим: страховое сообщество просило не учитывать в обязательствах кредиторскую задолженность по незавершенным расчетам — и учитывать по номиналу гарантии и поручительства, не связанные со страховой деятельностью, но получило отказ. ЦБ выступает за единый подход ко всем выданным страховщиком поручительствам и гарантиям. По ряду других предложений рынка мнение сообщества учтено частично или установлены переходные периоды (самый длинный из них — выполнение требований по концентрации активов, до января 2023 года). Новая модель оценки активов вступает в силу в середине 2021 года.

«К 2025 году планируется достичь финансовой устойчивости страховщиков на уровне надежности 90%. Такой уровень означает, что страховщики должны будут обладать достаточностью капитала, которая позволит им переживать шоки в экономике,— говорится в сообщении ЦБ.— В дальнейшем, но не ранее чем через десять лет, планируется достичь финансовой устойчивости страховщиков на уровне надежности 99,5%. Этот уровень финансовой устойчивости является целевым в международной практике, в том числе в Solvency II».

По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, регулятор учел большую часть требований страховщиков и «проявил гибкость подходов в диалоге по формированию требований к компаниям». «Положения, которые казались чрезмерно жесткими, либо существенно облегчены, либо отсрочены, что дает возможность участникам рынка подготовиться к их реализации»,— говорит господин Юргенс.

Впрочем, несмотря на ряд послаблений, участникам рынка не удастся избежать докапитализации в рамках реформы активов. Как заявил “Ъ” директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния, он не исключает, что «каким-то страховщикам будут нужны финансовые вложения, либо замещение активов — это касается трудно оцениваемых активов, таких как доли в ООО, акции неторгуемых эмитентов, низколиквидные земельные участки». По оценкам ЦБ, объем «плохих» активов страхового рынка составляет до 18% капитала, или около 122 млрд руб.

Кроме того, новая модель оценки активов ЦБ будет учитывать риски активов с учетом отдельных сценариев, например, рос цен на 20% на валютные активы, снижение цены акций на 35%, падение цен на 10% на жилье и на 25% на коммерческую недвижимость и прочее. «В части, связанной с оценкой рисков, под влиянием которых стоимость активов будет уменьшена, мы предполагаем постепенное увеличение нагрузки на 5% капитала в год»,— говорит Филипп Габуния.

Татьяна Гришина, Елена Вебер