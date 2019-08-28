Прибыль компаний из S&P 500 может вырасти в этом году лишь на 2,4%

Ожидания по прибыли американских компаний из индекса S&P 500 пережили самое сильное падение за три года, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании FactSet. Если в начале года аналитики прогнозировали, что рост прибыли на акцию в таких компаниях составит в 2019 году в среднем 7,7%, то теперь этот прогноз понижен до 2,4%. Тем самым прогноз снижен на 5,3 процентного пункта, и это самое сильное снижение с 2016 года.

«Корпоративный сектор демонстрирует тревожные симптомы,— отмечает старший экономист компании Oxford Economics Лидия Буссур.— В условиях, когда мировой рост резко замедляется, а экономическая активность внутри страны уменьшается, дальнейшее ослабление прибыли представляет собой риск для инвестиций в бизнес и найма — ключевой поддержки расходов потребителей». По данным FactSet, во втором квартале прибыль компаний из S&P 500 снизилась в среднем на 0,4%, тем самым это уже второй подряд квартал, когда прибыль сокращается,— в первом квартале она упала на 0,2%.

Две недели назад американские фондовые индексы закрылись с рекордным с начала года снижением, это было связано с тем, что инвесторы опасаются скорого наступления рецессии в США. Не улучшает ситуацию и продолжающаяся торговая война между США и Китаем — несколько дней назад власти обеих стран объявили о введении дополнительных пошлин.

Яна Рождественская