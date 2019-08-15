Призрак американской рецессии бродит по планете

Американские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов пережили рекордное в этом году снижение на 3% из-за того, что инвесторы опасаются скорого наступления рецессии в США. Уже сегодня утром снижение ощутили на себе и рынки Азии, где инвесторы уже несколько дней испытывают нервозность из-за последствий торговых войн для экономики КНР.

По итогам вчерашних торгов биржевые индексы США закрылись с рекордным в этом году снижением — индекс Dow Jones потерял 800 пунктов, опустившись на 3%. На 2,9–3% также опустились индексы S&P500 и NASDAQ. Падение произошло с самого открытия торгов. Дело в том, что накануне вышла негативная макроэкономическая статистика из КНР и Германии, а за несколько часов до открытия торгов в США появились данные о том, что ставки доходности по долгосрочным государственным облигациям США на десять и 30 лет упали до рекордных минимумов. Падение доходности было вызвано ростом спроса со стороны инвесторов, которые начали перекладываться в более долгосрочные безопасные активы. В какой-то момент доходность на десятилетние облигации даже опустилась ниже доходности двухлетних облигаций.

«С исторической точки зрения такая ситуация инверсии (когда доходность по долгосрочным облигациям из-за резкого спроса опускается ниже доходности краткосрочных облигаций.— “Ъ”) говорит о том, что мы должны ожидать рецессии в период ближайших 6–18 месяцев начиная с сегодняшнего дня,— отметил в эфире телеканала CNBC основатель инвестиционно-аналитической компании The Sevens Report Том Эссай.— Это в свою очередь меняет наши средне- и долгосрочные стратегии инвестирования на многих рынках». Действия фондовых инвесторов подтвердили его слова — началась резкая распродажа акций по всем сегментам рынка, но сильнее всего пострадали котировки банков и других финансовых компаний.

Акции Citigroup упали в цене на 5,3%, Wells Fargo — на 4,3%, JP Morgan и Goldman Sachs — на 4,2%, Morgan Stanley — на 3,3%.

Сегодня утром опасения скорого наступления рецессии в США перекинулись и на Азию — биржевые торги там открылись со снижения. Только к концу торгов на Гонконгской, Шанхайской и Тайваньской биржах инвесторы несколько успокоились, благодаря чему индексы закрылись в смешанной зоне — с ростом на 0,6% и 0,2% и снижением на 0,9% соответственно. Однако японский индекс Nikkei 225 и австралийский ASX 200 закрылись со значительным снижением — на 1,2% и 2,8% соответственно. Для японского рынка такое снижение стало рекордным за последние шесть месяцев. Кроме того, в Азии было также зафиксировано резкое падение ставок по десятилетним государственным облигациям Японии, Южной Кореи, Сингапура и Австралии из-за резкого спроса инвесторов на эти бумаги.

После бурных событий в США и Азии европейские торги сегодня открылись в смешанной зоне, однако котировки банковского сектора сразу же начали со снижения — акции Deutsche Bank просели на 1,4%, испанского Santander на 0,6%, французского Societe Generale на 0,8%.

Теперь аналитики считают, что необходимо дождаться новых рыночных данных, которые бы либо подтвердили, либо опровергли поведение долговых инвесторов, ринувшихся в более долгосрочные активы. «Выходящая сегодня и в ближайшие дни статистика по США еще должна оправдать такое поведение инвесторов,— отметил в интервью телеканалу Bloomberg аналитик Societe Generale Кит Юкес.— Поэтому необходимо очень внимательно следить за этими данными».

Евгений Хвостик