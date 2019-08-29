Рабочий на всех языках

Казанская декларация, предложенная Россией на министерском саммите 39 стран накануне чемпионата WorldSkills в Казани 23–24 августа, одобрена участниками движения. Декларация — крупнейшая инициатива РФ в этой сфере за последние десятилетия, ее идеи «человекоцентричного» подхода к профессиональным компетенциям выглядят привлекательными для большинства стран-участниц, фиксирующих нарастание дисбалансов на рынках труда и потери в его производительности.

В распоряжении “Ъ” есть текст так называемой Казанской декларации о навыках (WorldSkills Kazan 2019 Skills Declaration) — заявления будущей коллаборации стран-участниц движения о принципах преобразования систем профобразования и оценки компетенций. Напомним, об инициативе России по созданию этой декларации заявила вице-премьер Татьяна Голикова на конференции-саммите профильных правительственных ведомств 39 стран мира (большинство стран ОЭСР и крупнейших экономик мира) и международных структур в Казани 23–24 августа, перед казанским мировым чемпионатом WorldSkills.

По данным “Ъ”, декларация одобрена руководящими структурами движения 27 августа, в тот же день президент Владимир Путин на церемонии закрытия чемпионата фактически изложил суть процесса, который описывает документ. Напомним, Россия исторически не предпринимала крупных инициатив в трудовой сфере в рамках наднациональных международных структур — Казанская декларация является, по существу, первым таким актом. Формально она вписывается в цели устойчивого развития ООН и согласована с программными документами Международной организации труда. В рамках Казанской декларации страны-участницы объявили о готовности на долгосрочной основе гармонизировать национальные подходы к развитию профессионального образования и оценки компетенций на рынке труда. В какой-то степени речь идет о согласовании подходов стран-участниц к долгосрочным процессам конкуренции юрисдикций за рабочую силу и мирового разделения труда — в том числе в силу технологического прогресса: «одно из ключевых последствий прогресса — кадровый дисбаланс», констатирует декларация. Страны-участницы присоединились к сети лидеров инициативы «Миссия: от кадров к талантам», обязались обмениваться лучшими практиками и решениями в этой сфере.

Пять принципов профессионального образования будущего в Казанской декларации Читать далее

Напомним, в России проблемы кадрового дисбаланса активно начали обсуждать после апрельского форума «Атомэкспо» в Сочи, где было анонсировано совместное исследование «Росатома», The Boston Consulting Group (BCG) и партнерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (см. “Ъ” от 17 апреля), показавшее возможный реальный размер кадрового дисбаланса в РФ и в мире (несоответствия навыков и компетенций рабочей силы сейчас и рынка труда в будущем). К казанской конференции BCG и «Росатом» представили доклад, где, в частности, представлены принципы оценки «человекоцентричности» систем профобразования, продемонстрирована корреляция между этими показателями и производительностью труда, а также даны оценки роли основных региональных рынков труда в (сильно искаженной) общей картине. Россия (наряду с Казахстаном) в докладе BCG «Массовая уникальность: глобальный вызов в борьбе за таланты» представлена как «экспортер талантов» (в отличие, например, от Мексики, ЮАР и Бразилии — «экспортеров рабочей силы» или Китая и Японии — кластера «самодостаточных и закрытых» юрисдикций). Основная проблема дисбалансов — в первую очередь потеря производительности труда: так, авторы исследования констатируют, что выравнивание рынка труда в нашей стране может увеличивать производительность труда более чем на 1,5%. «Объем» российского дисбаланса, или же «квалификационной ямы», сопоставим со странами ОЭСР (Великобритания, Испания, Португалия — 35–45% работающих, навыки которых требуют дополнения и обновления для соответствия вызовам рынка труда будущего), этот дисбаланс Казанской декларацией прямо описывается как «скрытый налог на производительность труда».

Пять базовых принципов «человекоцентричного подхода» к оценке профнавыков, заявленные в Казани (см. «Ъ-Онлайн»), на длинном горизонте способны работать на этом рынке сродни принципам, определяющим привлекательность юрисдикции для инвесторов в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Еще один возможный эффект их применения — создание международной системы признания профквалификаций: сейчас «сквозное» признание (в ограниченном масштабе) возможно лишь для школьного и высшего образования, что сильно ограничивает эффективность международной трудовой мобильности.

Дмитрий Бутрин