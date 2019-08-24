В ожидании новообразования

Будущее глобального образования и рынка труда в «эпоху неопределенности» стало предметом обсуждения первого дня конференции, проходящей в рамках чемпионата WorldSkills в Казани. Участники дискуссии говорили о том, что нынешняя система обучения устарела, не отвечает потребностям рынка труда и экономики в целом, а также неспособна справиться с растущими рисками неравенства. Если в постановке диагноза участники дебатов были едины, то во взглядах на принципы реформирования системы и на роль госрегуляторов в этом процессе они заметно разошлись.

Стартовавший в Казани 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills позволяет проявить себя не только практикам, но и теоретикам рынка труда (напомним, мероприятие, призванное популяризировать рабочие профессии, проходит в столице Татарстана с 22 по 27 августа).

Звездный гость мероприятия — писатель и статистик, автор известной теории «черных лебедей» Нассим Талеб — на проходящих в рамках чемпионата мероприятиях вчера высказывался весьма категорично. Он объявил, что не академические знания, а риск-инжиниринг должен стать базовой компетенцией человека. «Университеты просят все больше денег за образование, и это уже напоминает жульническую схему»,— сказал господин Талеб. По его мнению, абсолютный приоритет должен быть отдан практике, поскольку теория не позволяет взаимодействовать с неопределенностью.

«Наука очень важна — для выходных. Но приходит утро понедельника, и вы должны начать все делать руками»,— отметил экономист.

Спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков также был настроен решительно: «После школы хорошо бы научиться принимать риски. Если это главная компетенция будущего, то ты не можешь ей научиться, живя в песочнице. А современные университеты — это песочница. Ты должен выйти в открытое море». Впрочем, с радикальным тезисом Нассима Талеба о необходимости начать строить с нуля систему образования господин Песков не согласился: по его мнению, старые и новые форматы могут дополнять друг друга. «Стимулировать разнообразие — единственный ответ на эпоху неопределенности»,— заявил спецпредставитель российского президента.

Более практическим стало выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. По ее словам, переход к экономике будущего требует развития человеческого потенциала, но массовая стандартизация по принципу «одно образование — одна профессия» — это уже устаревший подход. Мир требует от работника гибкости мышления, быстрых навыков, постоянного обучения и мобильности. При этом глобальной проблемой является «квалификационная яма»: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Продолжительность обучения за последние 30 лет выросла в 2,5 раза, стоимость четырехлетнего бюджетного образования — в три раза, при этом технические навыки устаревают в течение двух—пяти лет.

Россия, как и все, столкнулась с нехваткой квалификации на рынке труда, поэтому основными направлениями госполитики должно стать стимулирование способностей людей и формирование у них навыков, позволяющих быть востребованными на рынке, мотивация на развитие и адаптацию к меняющейся среде, пояснила вице-премьер.

Шаги властей в этом направлении вполне конкретны: внедрение к 2023 году краткосрочных шестимесячных программ профессионального обучения по наиболее востребованным профессиям. В рамках нацпроекта по демографии планируется переподготовить 150 тыс. специалистов старшего возраста по стандартам WorldSkills, а также создать 100 центров опережающей профподготовки. Также предполагается утвердить целевую модель вовлечения деловых объединений в управление развитием образовательных организаций (вчера глава РСПП Александр Шохин сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву, что обновленный проект «Стратегии развития национальной системы квалификаций в РФ», разрабатываемый бизнесом при участии профильных министерств, будет представлен до конца года).

Скорость изменений в мире и неопределенность порождают страхи у работников, отметил директор регионального бюро для стран Европы и Центральной Азии Международной организации труда Хайнц Коллер:

«Люди не хотят слышать ни про искусственный интеллект, ни про роботизацию, они хотят знать, что это означает лично для них».

Задачей регуляторов в связи с этим, по его мнению,— формирование человекоцентричного подхода: это качественное непрерывное образование для всех и развитие компетенций всего населения, соцзащита и поддержка работников в переходный период, развитие институтов рынка труда, обеспечивающих инклюзию и защиту прав трудящихся.

Мир столкнулся с кризисом обучения, заявил глобальный директор по образованию Всемирного банка Хайме Сааведра. По его словам, 50% детей, получающих начальное образование в странах с низким доходом, не обладают даже базовыми навыками. Задачей регуляторов должно стать точное измерение эффективности образовательного процесса, поскольку цена ошибки чрезвычайно высока, заявил эксперт.

Надежда Краснушкина, Казань