Скумбрию разобрали на двоих

Из-за высокой начальной стоимости лотов аукцион на право вылова скумбрии и сардины в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии полностью завершить не удалось. Нераспроданными осталось 12 лотов, дающих право на 85,68% квот на иваси общей начальной ценой свыше 980 млн руб. Остальные 17 лотов распределились между хабаровским «Тралфлотом» и структурой группы «Норебо» Виталия Орлова, которые могут получить квоты фактически по минимальным ценам.

Росрыболовство опубликовало итоги аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении доли квот на добычу скумбрии и сардины иваси в ИЭЗ Японии. Всего на торги выставлялись 29 лотов, дающих право на промысел до 31 декабря 2033 года. Как следует из документов, торги по восьми лотам на 52,8% квот на вылов скумбрии выиграло ООО «Магадантралфлот» (структура крупнейшей рыбопромышленной группы в РФ «Норебо» Виталия Орлова). Стоимость лотов — 3,21 млрд руб., прогнозный объем добычи в 2019 году — 27,36 тыс. тонн. Еще семь лотов по этому ресурсу (46,6% квот) за 2,81 млрд руб. приобрело хабаровское АО «Тралфлот» (бенефициаром считается местный бизнесмен Максим Петрушин). Объем вылова по квотам в 2019 году оценивается в 24 тыс. тонн. Как следует из начальной и итоговых цен, компании сделали на всех торгах по одному шагу.

«Магадантралфлот» и «Тралфлот» также стали единственными участниками двух аукционов на распределение квот на добычу иваси. «Магадантралфлоту» предложено приобрести 7,14% квот по начальной цене в 81,76 млн руб., «Тралфлоту» — 7,18% за 82,22 млн руб. В 2019 году компании могут выловить по этим квотам до 800 тонн иваси каждая. На оставшиеся 12 лотов, по которым разыгрывалось 85,68% квот на вылов иваси (9,42 тыс. тонн в 2019 году) общей начальной стоимостью 981,12 млн руб., не было подано ни одной заявки.

В начале августа президент Всероссийской организации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев просил главу Росрыболовства Илью Шестакова отменить торги по продаже квот на добычу скумбрии и сардины иваси в ИЭЗ Японии. Начальные цены лотов определены с нарушениями, при их формировании не учитывались природные и международно-правовые риски, указывал президент ВАРПЭ (см. “Ъ” от 15 августа). Стартовая цена на иваси была завышена, поэтому и результат аукциона такой, отмечает Герман Зверев. В результате, предупреждает он, есть риск, что промысел иваси в ИЭЗ Японии в 2019 году не начнется. В Росрыболовстве сообщили “Ъ”, что аукцион по 12 лотам будет объявлен повторно, дата пока не определена. Даже при снижении начальной цены на 10% желающие участвовать вряд ли найдутся, полагает господин Зверев. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников отмечает, что если выбирать между скумбрией и иваси, скумбрия — более ценный вид. По данным ВАРПЭ на этот август, мороженая скумбрия в порту Владивостока стоит по 40–45 руб., иваси — по 34–45 руб. за 1 кг. В «Тралфлоте» не смогли предоставить оперативный комментарий.

«Тралфлот» и другая структура «Норебо», ООО «Ролиз», сегодня пытаются обжаловать приказ Росрыболовства о проведении этого аукциона в Арбитражном суде Москвы. Компании вели промысел в ИЭЗ Японии несколько лет и квоты должны были распределяться по историческому принципу на основании данных о вылове за последние три года, объяснял господин Сенников. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов считает, что участие «Тралфлота» и структуры «Норебо» в торгах может быть связано с судебными спорами с Росрыболовством. Если компаниям удастся обжаловать приказ о проведении аукциона, они могут взыскать с агентства выплаченные за лоты средства и сохранить квоты, рассуждает он. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что речь идет скорее о страховке: при любом исходе компании не потеряют доступа к стратегически важному для них ресурсу. Шансы выиграть суд невысокие, признает Сергей Сенников: «Дело может идти долго, средства за лоты уже переведут в бюджет, а из бюджета что-то получить обратно весьма сложно».

Анатолий Костырев