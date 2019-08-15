Подрыбили под сардинку

Аукцион на право вылова скумбрии и сардины в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии для российских компаний может сорваться. Росрыболовство установило завышенную начальную цену лотов и заградительные требования к задаткам, считают участники рынка. В результате компании могут не выловить более 60 тыс. тонн рыбы стоимостью около 3 млрд руб. только в этом году.

Президент Всероссийской организации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев обратился к главе Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой отменить аукцион на распределение долей квот на добычу скумбрии и сардины иваси в ИЭЗ Японии на прошлой неделе. Копия письма есть у “Ъ”, в ВАРПЭ подтвердили подлинность документа. Соответствующий аукцион Росрыболовство объявило 16 июля. На торги выставлены 29 лотов, дающих право на вылов скумбрии и иваси в ИЭЗ Японии до 31 декабря 2033 года. Потенциальный объем добычи в 2019 году — 51,5 тыс. и 11 тыс. тонн соответственно. Для сравнения, с начала 2019 года по 11 августа российские компании выловили в северо-западной части Тихого океана 31,26 тыс. тонн иваси и 1,1 тыс. тонн скумбрии, следует из данных Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Начальная цена права на вылов скумбрии установлена в размере 382,68–388,43 млн руб. за лот, иваси — 81,76–82,22 млн руб. Но, как пишет Герман Зверев, стоимость лотов определена с нарушениями. Для расчета использовались цены на скумбрию 111 руб. за 1 кг, а иваси — 104 руб. за 1 кг, указывает он. При этом, по данным ВАРПЭ, мороженая скумбрия в порту Владивостока стоит по 40–45 руб. за 1 кг, а иваси — 34–45 руб. При определении начальной цены лотов также не учитывались природные и международно-правовые риски, говорится в письме. Скумбрия и сардина иваси — неустойчивые виды водных биоресурсов, пояснил “Ъ” Герман Зверев. По его словам, пока они находятся на пике в этом районе промысла, но это будет продолжаться не более семи-восьми лет, после чего последует спад и размеры лотов не будут совпадать с реальным состоянием ресурса через 10–15 лет. Необходимо также учитывать риск введения запрета Японией на промысел, добавляет он.

Кроме того, следует из письма ВАРПЭ, хотя правила проведения аукционов по продаже квот позволяют установить минимальный размер задатка в 40% начальной цены, в данном случае задаток по каждому лоту достигает 90% стартовой цены.

Как поясняет Герман Зверев, для максимальных шансов на получение квоты компании участвуют в торгах по всем лотам. Но в этом случае по скумбрии общая сумма задатков достигнет 5,17 млрд руб., а по иваси — 1,03 млрд руб. В результате для каждого лота по скумбрии общая сумма задатков сопоставима с выручкой от продажи ресурса в районе промысла в виде сырца за 60 лет, пишет Герман Зверев.

Президент ВАРПЭ напоминает, что приказ Росрыболовства о проведении аукциона сейчас обжалуют компании, которые вели промысел скумбрии и иваси в ИЭЗ Японии с 2016 года. Как следует из картотеки дел, в августе Арбитражный суд Москвы принял соответствующее заявление ООО «Ролиз» (входит в крупнейшую в РФ рыбопромысловую группу «Норебо» Виталия Орлова). Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что Росрыболовство не привело какого-либо достаточного обоснования для проведения аукциона. «Российские компании осуществляли в этом районе промышленное рыболовство в течение нескольких лет. В соответствии с законом "О рыболовстве" эти квоты надо было распределить по историческому принципу на основании данных о вылове за последние три года»,— полагает он.

Как пишет господин Зверев, первое заседание по одному из исков назначено на 9 сентября, после планируемого аукциона: если суд встанет на сторону компаний, это приведет к признанию результатов торгов недействительными и повлечет возврат из бюджета более 5,5 млрд руб. Кроме того, говорится в письме, Росрыболовству грозит множество исков от рыбопромышленников о возмещении ущерба. Шансы на обжалование приказа о проведении аукциона есть, считает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт: для этого необходимо предоставить документарное подтверждение ведения промысла в ИЭЗ Японии на законных основаниях и ранее. По словам Германа Зверева, ВАРПЭ предлагает иной способ распределения ресурса либо внести существенные изменения в аукционную документацию. В Росрыболовстве не ответили на запрос “Ъ”.

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупреждает, что срыв аукциона может привести к отказу Японии от выдачи квот российским компаниям. При этом речь идет о нестабильном ресурсе, которого может просто не быть в ближайшие годы, подчеркивает он. Кроме того, добавляет эксперт, ситуация грозит нехваткой сырья. Крупный производитель консервов ГК «Доброфлот», к примеру, использовал и выловленную в ИЭЗ Японии иваси, указывает он. Связаться с управляющим группой Александром Ефремовым в среду не удалось. Сергей Сенников, впрочем, считает, что доля скумбрии и иваси из ИЭЗ Японии существенно на рынке не скажется. По данным ВАРПЭ на 9 августа, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин