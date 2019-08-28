ФАС подала банкротный иск к проектировщику портовой инфраструктуры АО «И.И.С.»

Федеральная налоговая служба подала банкротный иск к проектировщику портовой инфраструктуры АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство», следует из материалов картотеки арбитражных дел. Сумма иска не раскрывается.

АО «И.И.С.» было генеральным проектировщиком строительства порта ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс». После неудачных общественных слушаний проекта Приморский УПК (по 26% принадлежит бизнесменам Илье Траберу и Рамису Дебердееву) подал иск к АО «И.И.С.» на 336 млн рублей. В организациях причины иска “Ъ-СПб” отказались комментировать.

Также АО «И.И.С.» осуществляла работы для ФГУП «Росморпорт», в частности дноуглубительные работы, комплексные гидрографические и ремонтные работы в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» и порту Усть-Луга.