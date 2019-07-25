Инвестпроект в Приморске столкнулся с общественным активизмом

В Ленобласти состоялись общественные слушания по проекту строительства ООО «Приморский УПК» (Приморский УПК, по 26% принадлежит бизнесменам Илье Траберу и Рамису Дебердееву). Жители, обеспокоенные воздействием потенциального порта на окружающую среду рядом с Курортным районом, предложили признать слушания несостоявшимися. Представители комплекса презентовали свой проект, а администрация Выборгского района рекомендовала адресовать вопросы и опасения слушателей в правительство Ленобласти. Кроме общественного активизма, аналитики также сомневаются в экономической целесообразности проекта.

«Запрашивайте в правительстве Ленинградской области», — отвечала на вопросы жителей о вырубке леса рядом с Приморском зампредседателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Анна Каграманян. Общественные слушания в поселке Ермилово начались в пять часов вечера и по регламенту должны были продолжиться два часа. На протяжении полутора из них проект строительства ООО «Приморский УПК» презентовал заместитель генерального директора предприятия по проектированию Дмитрий Темкин.

«Слово! Слово!» — кричали жители Выборгского района Ленинградской области. И к концу второго часа добились его. «Вы хотите слушать только себя или ответы на ваши вопросы?» — продолжала настаивать госпожа Каграманян. Но местным жителям, видимо, не нравились комментарии со сцены ДК в Ермилово. «Вранье! Позор!» — под свист доносились из зала голоса.

В конце концов на сцену вышли около десятка представителей общественности, которые попытались сформулировать свои возражения. Адвокат международной коллегии адвокатов Евгений Баклагин напомнил присутствующим, что смысл общественных слушаний заключается в том, чтобы жители высказали свою позицию органам государственной власти, а не в презентации проектных решений инвестора. По его мнению, существующая оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту Приморского УПК выполнена с нарушением законодательства и проект не должен пройти государственную экологическую экспертизу. Он также добавил, что не были рассмотрены альтернативные участки размещения портового комплекса, а у выводов, которые делаются в документе, нет научного обоснования. «В документах говорится, что прямое воздействие на особо охраняемые природные зоны застройщик не окажет. Ежу понятно, что косвенное влияние будет», — делал свои, видимо, научно-обоснованные выводы адвокат.

Где-то посередине речи адвоката, которую жители слушали в полной тишине, прерывая только одобряющими аплодисментами, из зала раздался выкрик с предложением адвокату говорить «по существу». Примечательно, что источником обращения был человек, назвавший себя жителем Ермилово, который также осуществлял пропускной режим на общественные слушания в ДК. «Я хочу работать в порту!» — объяснял он свое возмущение, демонстрируя на камеры сложенные в «викторию» пальцы.

«Подсадной! Это ваш человек, он время тянет!» — взрывался зал на некоторые вопросы, присланные в президиум слушаний.

«Вас вводят в заблуждение»,— резюмировал господин Темкин. По его словам, терминал в Приморске, который в перспективе может переваливать до 70 млн тонн груза (из них 20 млн тонн угля, 3 млн TEU контейнеров, 5 млн тонн минудобрений, 5 млн тонн сельскохозяйственной техники и 1,2 млн тонн генеральных грузов), будет использовать закрытый способ транспортировки и перевалки сырья. Кроме этого, компания планирует установить системы пыле- и шумоподавления. Общая площадь строительства портового комплекса составляет 760 га. Для этого потребуется вырубить 350 га леса в районе Приморска, сейчас компания уже «свела» около 265 га леса, уточнил господин Темкин.

В этом году жители домов, расположенных поблизости с участками под Приморский УПК, начали жаловаться на «сплошные» рубки в лесах. Во время рубки леса погиб 21 вид краснокнижных растений, считают экологи и градозащитники. По данным “Ъ”, местные жители намерены направить обращение против строительства порта в Минприроды. Они также планируют заказать общественную экологическую экспертизу в центре ЭКОМ. По словам источника “Ъ”, работы оцениваются в 1,5–2 млн рублей.

Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов сообщил “Ъ”, что в рамках реализации проекта была проведена экспертиза проекта освоения лесов, в разработке которой приняли участие сотрудники профильного комитета и «Ленобллеса», а также независимые экологи. «Если арендатор отходит от этого проекта, то соответствующие ведомства могут привлечь его к административной ответственности»,— пояснил господин Немчинов. Он также добавил, что Приморский УПК займется лесовосстановлением на землях сельхозназначения на территории Ленобласти. «Территория, которая выбыла из лесного реестра, будет компенсирована в пределах региона. Мы предоставим на лесовосстановление ценными породами деревьев Приморскому УПК ровно ту же площадь, которая подлежала вырубке»,— пояснил он.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), ООО «Приморский УПК» зарегистрировано в 2015 году. Кроме господ Дебердеева и Трабера, долями по 16% в компании владеют Артем Бегун, Владимир Даниленко и Сергей Пупко.

Соглашение о создании глубоководного портового терминала «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» было подписано между правительством Ленинградской области и компанией в феврале этого года. Проект предусматривает создание терминала в порту Приморск с возможностью приема судов дедвейтом до 200 тыс. тонн и осадкой до 16 м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Инвестиции в проект оцениваются в 170 млрд рублей. При этом еще около 25 млрд рублей планируется направить на строительство четырехполосной автодороги общего пользования от федеральной трассы «Скандинавия» до портового комплекса (протяженностью около 42 км). Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 23.05.2019), ОАО «РЖД» также может модернизировать ветку Выборг — Приморск — Ермилово к 2025 году в расчете на грузопоток в порт.

В конце общественных слушаний одна из жительниц Выборгского района Ленобласти предложила организаторам купить ее земельный участок, если заявленный проект, говорила она, действительно безопасен для жизни. Представители юридического комитета, комитетов имущественных отношений и охраны окружающей среды, а также представители Приморского УПК это предложение оставили без комментариев.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что в условиях текущей ценовой конъюнктуры рынка угля в Европе и стратегических планов стран ЕС по отказу от угольной генерации целесообразность строительства угольного терминала вызывает серьезные вопросы. «Аналогичная ситуация по контейнерному терминалу мощностью более 2 млн TEU, который в условиях не более чем 60% загрузки существующих мощностей российских контейнерных терминалов Балтийского бассейна выглядит экономически нецелесообразным»,— говорит эксперт. Терминалы по перевалке минеральных удобрений и зерновой терминал могут быть интересны профильным инвесторам, однако запланированная инфраструктура комплекса для них очевидно избыточна, заключает он.

Яна Войцеховская, Ольга Кантемирова