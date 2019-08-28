Водители начнут получать штрафы с камер за отсутствие страховки в начале 2020 года

Штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО через камеры фиксации правонарушений начнут в первом квартале 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. В настоящее время, по его словам, водители без страховки получают уведомления. О запуске тестового режима автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в Москве в начале августа сообщал “Ъ”.

«У нас уже более 5,5 тыс. автовладельцев получили уведомления об отсутствии полисов. Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут означать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладания полисом»,— сказал господин Акимов (цитата по ТАСС).

Возможность проверки ОСАГО с помощью камер обсуждается с 2015 года. В качестве пилотной площадки выбрана Москва. Даты запуска системы сдвигались минимум четыре раза. В конце 2018 года тема обсуждалась на заседании правительственной комиссии по безопасности движения, вице-премьер Максим Акимов дал МВД и РСА поручение разобраться с проблемой до 1 февраля 2019 года. Как уже рассказывал “Ъ”, основная сложность заключается в алгоритме информационного взаимодействия. Напомним, штраф за езду без полиса выносит ГИБДД. Для этого нужно проверить автовладельца по базе данных РСА.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Без ОСАГО — сразу в камеру».