Жилищный комитет Петербурга попросил из бюджета 4,4 млрд рублей на капремонт в 2020 году

В ходе «нулевых» слушаний проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год жилищный комитет попросил на капитальный ремонт 467 домов в следующем году 4,4 млрд рублей. Как пояснил глава ведомства Виктор Борщев, указанные дома не были ранее включены в краткосрочный план капремонта из-за нехватки финансирования. Удовлетворить эту дополнительную потребность сейчас можно либо за счет средств городской казны, либо за увеличения взносов граждан, что в комитете делать не хотят, сообщает «Фонтанка.ру».

Помимо этого, жилкому, по словам господина Борщева, необходимо дополнительно порядка 2,5 млрд руб. на субсидии теплоснабжающим организациям, которые поставляют теплоэнергию по регулируемому тарифу. В базовом варианте объем расходов комитета составляет 27 млрд руб.

Ранее сообщалось, что общий объем доходов бюджета Петербурга в 2020 году запланирован в размере 665 млрд руб., расходная часть должна составить 711 млрд руб.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Бюджету нарисовали дополнительные нули».