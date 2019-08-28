«Мираторг» и «Черкизово» вписали в рейтинг Forbes Сколько и на чем зарабатывают самые состоятельные семьи страны

В списке богатейших семей России появились новые фамилии. Шестой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий составил Forbes. В него вошли десять семей. Доход каждой составляет не меньше $1,16 млрд. За год список изменился на треть. Среди новичков — семьи председателя совета директоров «Мираторга» Александра Линника и совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой. Также впервые в рейтинг, причем сразу в первую пятерку, попала семья председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Кто еще вошел в список богатейших семейных кланов России и на чем они зарабатывают? Подробности — в справке “Ъ FM”.

Первое место в списке заняла семья Гуцериевых с состоянием свыше $5,5 млрд. Отец семейства Михаил Гуцериев — председатель совета директоров группы «Сафмар» и «Русснефти». Его брат, сын и племянник также занимаются нефтью, розничной торговлей и недвижимостью, а также финансами. Семья Гуцериевых на первой строчке рейтинга уже пять лет подряд. Правда, с прошлого года ее состояние уменьшилось на $320 млн. Второе место заняла семья Ротенбергов с активом чуть больше $5 млрд. Они занимаются промышленным строительством и зарабатывают, в том числе благодаря крупнейшим госзаказам, таким как Керченский мост. Источники состояния сына и дочери главы семейства Аркадия Ротенберга — нефтесервис и недвижимость. На третьем месте оказалась семья Шаймиевых. Их активы оценили в почти $3 млрд. Глава семейства — Айрат и его брат Радик — сыновья первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Состояние они сделали на нефтехимии и дорожном строительстве. На четвертом месте семья Гапонцевых с состоянием в $2,5 млрд. Отцу и сыну принадлежит компания IPG Photonics. Она считается крупнейшим производителем волоконных лазеров в мире. Первую пятерку списка замыкает новичок рейтинга Владимир Евтушенков и его сын Феликс с совокупным состоянием в почти $2 млрд. Отец семейства — председатель совета директоров АФК «Система». Феликс также возглавляет совет директоров МТС.

По сравнению с прошлым годом десять богатейших семей практически не смогли увеличить свой совокупный капитал — он вырос всего на $300 млн — до $25 млрд. А появление в рейтинге новичков — агропромышленных семей Линников и Михайловых — Forbes объяснил ростом интереса к мясу. Так, благодаря импортозамещению, «Мираторг» и «Черкизово» получили возможность расти опережающими темпами. Например, капитализация «Черкизово» за год увеличилась в долларах на 75%.

Но вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов мясной и молочной продукции «Гастроном» Илья Завельский считает, что такой внушительный рост обеих компаний связан не с реализацией мяса: «На самом деле продажи говядины, курятины, как ни парадоксально, падают на 7% и 3,5% соответственно. Более того, чтобы как-то компенсировать эти убытки, сейчас разрешили экспорт говядины в Бразилию. Помимо мяса, "Мираторг", в частности, продает еще и другую продукцию, например, вареники, пельмени, то есть происходит размывание, и компания занимается практически всем».

Владимир Евтушенков с сыном попали в список с состоянием почти $2 млрд. В прошлом году отец передал сыну Феликсу, члену совета директоров АФК «Система», 5% своих акций холдинга, которые сейчас оцениваются в $90 млн. Предпринимательские династии в России только начали появляться, хотя за рубежом это обычное явление, говорит глава юридической практики UFG Wealth Management Николай Варгасов: «Российский бизнес достаточно молод, и семейных компаний по факту в стране не так много. Если обратиться к опыту Европы, США или Японии, то там есть семейные компании, которые существуют уже веками, и вопрос преемственности капитала там на повестке уже давным-давно. У нас же это только начинает появляться. В целом, это распространенная практика. Даже если вбить в Google “передача активов наследникам”, то очень много новостей с громкими именами выходит на первый план, в том числе недавняя передача активов в ЛУКОЙЛе господина Федуна. Самое главное, что здесь у каждого предпринимателя должен быть некий план, но не наследования, а именно преемственности, которая начинается с подготовки детей, где один из ее инструментов — это передача небольшой части активов для тренировки в “бою” при малом объеме для понимания бизнеса родителей.

Этот инструмент очень часто встречается при абсолютно любом капитале.

Это релевантно как для тех, кто значится в списке Forbes, так и для предпринимателей средней руки, которые проходят ниже радаров, о них не слышно. Однако и у таких бизнесменов есть точно такой же запрос на подготовку преемников, как и у семьи Евтушенкова».

Как часто бизнесмены передают активы по наследству Читать далее

Forbes включает в список богатейших кланов только те семьи, которые заработали основную часть своего капитала как предприниматели, не будучи госслужащими.

Глеб Силко