ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21. Об этом рассказал журналистам глава гражданского дивизиона Равиль Хакимов.

Соглашения на 10 самолетов подписаны с казахской региональной компанией Bek Air, соглашения еще на пять — с авиакомпанией «Якутия». В корпорации не раскрыли, с кем подписаны соглашения еще на пять самолетов.

Сегодня МС-21 проходит сертификационные испытания. ОАК собраны первые три машины. Первые поставки самолета запланированы на второе полугодие 2021 года. МС-21, по словам господина Хакимова, будет на 20% дешевле судов Boeing и Airbus аналогичного класса.

О том, как прошел первый день МАКС-2019,— в публикации “Ъ” «"Коровка" на доверии».

Герман Костринский