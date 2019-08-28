Строительство завода автоматов Калашникова в Венесуэле завершат до 2021 года

Россия закончит строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле в 2020–2021 годах, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019). Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что строительство планируется завершить до конца 2019 года.

Контракт по строительству производства по выпуску автоматов (25 тыс. единиц ежегодно) и завода по производству патронов (калибра 7,62 мм) подписали «Рособоронэкспорт» и Минобороны Венесуэлы в 2006 году. Стоимость проекта оценили в 1,1 млрд руб. Оба завода планировалось построить еще восемь лет назад, однако из-за проблем с подрядчиками в 2014 году стройка остановилась.

В марте текущего года завод по производству стрелкового оружия открылся в Индии. Проект предполагает создание 700 тыс. автоматов АК-203 с полной локализацией производства.

Подробнее о строительстве заводов Калашникова за рубежом — в материале “Ъ” «Концерн "Калашников" встал на путь локализации».