Создатели биткойна поделят намайненное

Суд Флориды вынес решение по спору между двумя предполагаемыми создателями Bitcoin — австралийским бизнесменом Крейгом Райтом и представителями его умершего напарника Дейва Клеймана. Согласно постановлению суда, господину Райту придется передать семье Клеймана около $6 млрд в биткойнах.

Австралийский бизнесмен Крейг Райт, называющий себя создателем Bitcoin, скрывавшимся под псевдонимом Сатоси Накамото, должен отдать половину своего состояния в биткойнах семье Дейва Клеймана. Такое решение вынес во вторник Окружной суд Флориды по иску, который рассматривался полтора года.

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Американец Дейв Клейман, специалист в области компьютерной безопасности, умер в 2013 году от золотистого стафилококка. Возможно, его биография этим бы и ограничилась, а сам он остался бы безызвестным айтишником. Но в прошлом году его родственники решили подать иск к Крейгу Райту, обвинив того в мошенничестве и присвоении миллиардов долларов в криптовалюте, которые якобы принадлежали Клейману.

Интересы семьи в суде представлял брат Дейва Айра. Как говорится в его иске, Дейв Клейман и Крейг Райт были не просто знакомы, а вместе работали над созданием платежной системы Bitcoin.

В качестве свидетельства в пользу этой теории семья предоставила переписку между Клейманом и Райтом.

Из нее следует, что Дейв Клейман работал над созданием новой электронной платежной системы, а в марте 2008 года, за несколько месяцев до появления в сети технического описания Bitcoin, просил Райта помочь ему. Там же он впервые упоминает сам биткойн: «Мне нужна твоя помощь в редактировании документа, который я планирую опубликовать позже в этом году. Я работал над новой формой электронных денег. Bit cash, Bitcoin… Ты всегда был рядом со мной, и я хочу, чтобы ты стал частью этого». Позднее Дейв Клейман пригласил Крейга Райта помочь ему в реализации идеи биткойна, говорится в иске, но до самой своей смерти скрывал ото всех, что занимался созданием первой в мире криптовалюты. Знал об этом только его брат Айра.

Дейв Клейман и Крейг Райт основали компанию W&K Info Defense Research, которая занималась майнингом биткойнов. За эти годы они добыли в общей сложности более 1,1 млн биткойнов, чья стоимость оценивается истцами более чем в $10 млрд.

После смерти Дейва Клеймана, как утверждается в иске, Крейг Райт перевел все активы своего бизнес-партнера на свои счета или на счета своих трастовых фондов, зарегистрированных в нескольких офшорах.

Для этого он якобы подделал подпись Клеймана на нескольких договорах.

Сам Крейг Райт придерживается другой версии. Во время слушаний в суде он неоднократно заявлял, что вовсе не заинтересован в биткойнах и, более того, захотел разорвать любые связи с криптовалютой после того, как ею стали активно пользоваться преступники. Для этого, рассказывал Райт, он передал управление всеми своими биткойнами Дейву Клейману, чтобы тот отправил их в трастовый фонд. При этом для доступа к этим средствам, по заверению Райта, нужен не один, а несколько ключей, которые находятся в распоряжении у нескольких людей. Как было установлено судом, трастовый фонд действительно существует, и даже не один. В октябре 2012 года был учрежден трастовый фонд Tulip Trust I, доверительными собственниками которого являются несколько юридических лиц, зарегистрированных в офшорах, а также сами Крейг Райт и Дейв Клейман. Есть еще один фонд Tulip Trust. При этом бенефициарами в обоих случаях являются либо сам Райт, либо его жена.

В ходе следствия было установлено, что общая возможная сумма биткойнов, находящихся в трастовом фонде, может достигать 1,35 млн, что эквивалентно сейчас $13,65 млрд.

Почти все время, что шло рассмотрение иска, семья Дейва Клеймана добивалась от Крейга Райта раскрытия информации о том, сколько биткойнов находится в его распоряжении. Но каждый раз австралиец отказывался это сделать. Сначала под предлогом того, что это повлечет за собой раскрытие всей его финансовой информации, а затем — технической невозможности из-за отсутствия у него всех ключей от фонда.

Судью Брюса Рейнхарта доводы Райта не убедили. В своем постановлении он отмечает, что аргументы и доводы бизнесмена постоянно менялись, противоречили друг другу, а порой и здравому смыслу. «Он положил все свои биткойны в зашифрованный файл. Затем он положил этот файл в трастовый фонд, отдал контрольный набор ключей к нему ныне покойному Дейву Клейману, а потому теперь не может расшифровать файл, который контролирует его биткойны. Единственная его надежда — это материально ответственный курьер, который должен приехать к нему когда-то в январе 2020 года с ключами для расшифровки файла. Если он не появится, Райт навсегда потеряет доступ к миллиардам долларов в биткойнах, а ему наплевать. Немыслимо»,— заключает судья.

В результате судья постановил:

Крейг Райт и Дейв Клейман вступили в сотрудничество на паритетных правах с целью разработки Bitcoin и для майнинга биткойнов;

любая интеллектуальная собственность, разработанная до момента смерти Дейва Клеймана, является собственностью этого партнерства;

все биткойны, добытые ответчиком и Дейвом Клейманом до момента смерти последнего, являются собственностью партнерства.

Наконец, истцы имеют право на обладание половиной той суммы биткойнов, что была добыта двумя специалистами вместе, а также половиной прав на интеллектуальную собственность.

Кирилл Сарханянц