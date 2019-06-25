Биткойн поддержали со всех сторон

В понедельник стоимость биткойна обновила шестнадцатимесячный максимум, закрепившись выше уровня $11 тыс. Исторический максимум обновил объем открытых позиций фьючерсных контрактов на цифровую валюту. Институциональные инвесторы наращивают вложения в криптоактивы, поскольку видят интерес к ним со стороны таких компаний, как Facebook.

Новую неделю курс биткойна начал с обновления многомесячного максимума. По данным агентства Reuters, по состоянию на 0:40 стоимость цифровой валюты поднималась до $11,37 тыс. Удержать достигнутые позиции криптовалюте не удалось, однако к 20:00 ее курс стабилизировался чуть выше уровня $11 тыс. Даже с учетом коррекции курс биткойна находится вблизи максимума с 6 марта 2018 года.

Уверенный рост цифровой валюты наблюдается третий месяц подряд, и за это время ее капитализация выросла в два с половиной раза, до $194 млрд.

Игра на повышение происходит на фоне растущего спроса на виртуальный актив со стороны институциональных инвесторов. По данным Reuters, в минувшую пятницу число фьючерсных контрактов на биткойн с исполнением в июне выросло до 3,57 тыс. штук, обновив исторический максимум, установленный 31 мая. По словам управляющего партнера EXANTE Алексея Кириенко, интересу со стороны профессиональных инвесторов способствует предоставление кастодиальных услуг от Coinbase и Fidelity, гарантирующих сохранность криптоактивов. «Цифровые валюты нередко являются мишенью хакеров, и вопрос безопасности раньше останавливал профессиональных участников, инвесторы не готовы были самостоятельно заботиться о сохранности средств»,— отмечает господин Кириенко.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сообщения о планах Facebook запустить собственную криптовалюту Libra (см. «Ъ-Онлайн» от 18 июня). Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa, MasterCard и PayPal, а также Uber Technologies и ряд других крупных компаний поддержали криптовалюту. «Внедрение криптовалютных технологий такой крупной социальной сетью, которая охватывает практически все сферы человеческой деятельности, не могло не остаться незамеченным рынком биткойна»,— отмечает начальник аналитического департамента Aurora Blockchain Capital Олег Абелев.

Однако аналитики отмечают растущие риски коррекции. По мнению Олега Абелева, поводом для снижения может стать исполнение последнего из обращающихся контрактов от биржевого оператора CBOE Global Markets, который весной объявил об отказе от торговли фьючерсами на биткойн. «В настоящее время курс биткойна видится перекупленным. В ближайшее время он может снизиться к $8–9 тыс., после чего не исключена попытка выхода к новым максимумам года»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По оценке господина Кириенко, во второй половине года курс биткойна будет стремиться к отметке $20 тыс., достигнутой в декабре 2017 года. «Все ждут решения SEC по биржевым фондам на биткойн. Это событие равнозначно его признанию в качестве финансового актива»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев