Субсидию петербургскому метрополитену в 2019 году сократят на 575 млн рублей

Власти Петербурга намерены сократить ГУП «Петербургский метрополитен» субсидию на перевозку пассажиров по регулируемому тарифу в 2019 году на 575 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте поправок в городской бюджет на текущий год, опубликованном на сайте Смольного. Ранее предполагалось, что метрополитен получит 21 млрд руб., а общий объем субсидий для всех петербургских перевозчиков составит порядка 44 млрд руб.

Ежегодная субсидия предоставляется городским ГУПам для компенсации убытков, которые они несут из-за государственного регулирования тарифов на проезд. Напомним, в 2019 году соответствующий тариф в Петербурге не повышался. При этом размер субсидии также зависит от объема произведенной транспортной работы. Между тем, в 2019 году в городе пока не запустили новые станции Фрунзенского радиуса, а уже после утверждения бюджета стало ясно, что в текущем году также не запустят новые станции «оранжевой» ветки метро от «Спасской» до «Горного института».

Отметим, что перевозчику также полагается субсидия на модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава. ГУП «Петербургский метрополитен» получит на эти цели в 2019 году около 2,6 млрд руб., ГУП «Пассажиравтотранс» — 753 млн руб., а ГУП «Горэлектротранс» — 335 млн руб.