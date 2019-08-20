КРТИ: Сроки запуска движения по Фрунзенскому радиусу будут зависеть от Ростехнадзора

Точные сроки запуска движения по новому участку пятой «фиолетовой» линии петербургского метро (Фрунзенский радиус) будут зависеть от позиции Ростехнадзора. В настоящий момент его сотрудники уже работают на объекте, сообщил на заседании в Смольном председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.

По его словам, строительная готовность на участке ожидается, как и планировалось, к 1 сентября. При этом введут объект непосредственно в эксплуатацию лишь после получения соответствующего разрешения надзорного ведомства.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении господина Харлашкина, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут открыты только при их полной готовности.