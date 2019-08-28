Вышинский после освобождения из-под стражи обвинил СБУ в нанесении вреда редакции

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский после освобождения сегодня судом под личное обязательство, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) специально наносила редакционной технике вред, чтобы парализовать ее работу.

«Считаю, что она (СБУ.— “Ъ”) наносила редакции осознанный вред, чтобы парализовать ее работу. Что, собственно говоря, и произошло, потому что когда компьютеры в двух офисах превращали в железо, естественно, продолжать там работу люди не могли»,— сказал он после судебного заседания. По мнению руководителя портала, его дело было попыткой бывшего президента Украины Петра Порошенко поднять свой рейтинг. «Президенту она стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме»,— подчеркнул он.

Говоря о продолжении участвовать в судебном процессе, господин Вышинский отметил, что рассчитывает на справедливое решение суда. «Я рассчитываю на то, что суд будет принимать свои осмысленные, соответствующие действительности решения без политического давления»,— добавил господин Вышинский. Он отметил, что ждет полного своего оправдания.

Господин Вышинский находился под арестом с июня 2018 года по обвинению в госизмене, сам он считает себя невиновным. По мнению украинских властей, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

18 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила одновременно освободить господина Вышинского и осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. После телефонного разговора господина Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным две страны активизировали процесс обмена заключенными. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. Однако господ Сенцова и Вышинского, предположительно, в списках не будет.

О судебном процессе над главредом «РИА Новости Укарина» — в материале “Ъ” «Кирилл Вышинский остался под арестом».