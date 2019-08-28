BMW сделала X6 с покрытием из самого черного в мире вещества

BMW X6 Vantablack VBx2. Фото: BMW

BMW X6 Vantablack VBx2. Фото: BMW

Автомобиль создан в партнерстве с компанией Surrey NanoSystems, которая изобрела Vantablack. Это вещество представляет собой структуру из вертикальных углеродных нанотрубок (от 14 до 50 микрометров в длину и диаметром 20 нанометров), которая поглощает 99,965% падающего на него света.

Использование Vantablack в качестве покрытия позволяет добиться необычного эффекта, при котором объемные предметы кажутся двухмерными, а человеческий глаз воспринимает их как абсолютную темноту.

Кроссовер BMW X6 Vantablack VBx2 стал первым в мире автомобилем, покрытым материалом Vantablack. С момента премьеры этого вещества в 2014 году создатели не позволяли никому использовать свое изобретение для нанесения на машину.

Напомним, премьера BMW X6 третьего поколения состоялась в июле 2019 года.