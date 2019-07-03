BMW показала третье поколение модели X6

BMW X6. Фото: BMW

BMW X6. Фото: BMW

BMW X6. Фото: BMW

Автомобиль получил новый кузов в стилистике современных моделей немецкой марки. Особенностью X6 стала решетка радиатора со встроенной подсветкой, которая активируется при открытии и закрытии машины, а также может быть включена принудительно. В оснащение купе-кроссовера также вошли опциональные лазерно-люминофорные фары.

Интерьер и оснащение X6 повторяют салон и список доступного оснащения базового BMW X5 последнего поколения. Новинку можно оснастить пневмоподвеской, полноуправляемое шасси и другим оборудованием. Для купе-кроссовера доступны пакеты M Sport и xOffroad.

BMW X6 выйдет на рынок в четырех модификациях — с 265-сильным 3-литровым дизелем xDrive30d, с 340-сильным 3-литровым бензиновым мотором xDrive40i, с 400-сильным 3-литровым турбодизелем M50d и 530-сильным 4,4-литровым бензиновым V8 в версии M50i. Все моторы доступны только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В продаже в Европе новый купе-кроссовер появится в ноябре 2019 года. Сроки появления BMW X6 в России пока не названы.