Венецианский кинофестиваль устремится «К звездам»

Космос, «панамское досье» и похороны Сталина: в Венеции открывается старейший кинофестиваль. В основном конкурсе представят 21 картину. Российских фильмов среди них нет, но их покажут в параллельных программах. Смотр стартует 28 августа, фильмом открытия станет «Правда» японского режиссера Хирокадзу Корээды. В прошлом году он получил главную награду Каннского фестиваля, а теперь поборется за приз в Венеции. Какие еще фильмы с фестиваля стоит ждать в кинотеатрах? Об этом — Юлия Грицай и Елена Иванова.

Отборщики Венецианского кинофестиваля второй год подряд не смогли пройти мимо космической темы. Если в 2018-м смотр открывала лента «Человек на Луне», то в этот раз одним из первых фильмов фестиваля станет картина «К звездам». По сюжету из-за странного космического излучения на Земле начинаются катаклизмы. Разобраться в причинах поручают астронавту Рону Макбрайду. Он отправляется на окраину Солнечной системы, куда 16 лет назад полетел его отец. Герою предстоит не только спасти планету, но и найти пропавшего родственника. Главную роль в фильме сыграл Брэд Питт, и, по словам критиков, это серьезная заявка на «Оскар».

Не обойдется и без громких имен. Свой 35-й фильм в Венецию привезет Роман Полански. Картина получила название «Я обвиняю» и посвящена скандальному делу Дрейфуса. Кроме того, на старейшем киносмотре впервые покажут фильм, снятый по комиксу. Речь идет о «Джокере». Режиссер Тодд Филлипс обещает показать не только историю становления злодея, но и его борьбу с системой. Для кинокомиксов это нестандартный сюжет, поэтому фильм интригует, говорит обозреватель издания «Киноафиша» Дмитрий Бортников: «Тодд Филлипс, известный всему миру как создатель трилогии “Мальчишник в Вегасе”, пошел по пути серьезного кино. “Джокер” — это совсем нестандартная экранизация для DC, потому что они обычно берут комикс и пытаются, как Marvel, сделать весело.

Здесь совершенно другое кино, дорогое, драма про героя, который постепенно сходит с ума, пытается заявить о себе и сказать миру, что он не пустышка, что он существует».

К слову, Netflix по-прежнему в ссоре с Каннским кинофестивалем, так что все новинки сервиса достанутся Венеции. А это, например, фильм «Прачечная» с Мерил Стрип и Антонио Бандерасом. Политический триллер Стивена Содерберга расскажет о массовой утечке документов компании Mossack Fonseca, которое вошло в историю как «панамское досье». Другую ленту покажут вне конкурса — она получила название «Король». Это история Генриха V, в основу сценария легли пьесы Шекспира. Netflix выбрал удачное время для премьер, полагает кинокритик Василий Степанов: «Не за горами “оскаровский” сезон, и часто именно осенью выходят фильмы, ориентированные на взрослую аудиторию, рассчитывающие на награды. Поэтому Netflix, например, привез фильм “Брачная история”. Лента Ноя Баумбаха — это не главная премьера Netflix вообще. Не думаю, что они рассчитывают, что на стриминге его посмотрят миллионы людей, но это важный фильм, так же, как в прошлом году был важен фильм “Рома”. Большие авторские американские картины представляют в Венеции».

Российских фильмов в венецианском конкурсе в этом году нет. Большие надежды возлагали на новую ленту Андрея Кончаловского «Монстр» про жизнь Микеланджело. Диск с этим фильмом президент Владимир Путин даже подарил папе римскому. Однако это не помогло. Зато зрители фестиваля смогут увидеть отреставрированную версию «Калины Красной» Василия Шукшина. Ее покажут в программе «Венецианская классика» наряду с картинами Федерико Феллини, Мартина Скорсезе и Бернардо Бертолуччи.

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В параллельной программе также покажут российско-грузинский фильм «Преступный человек» Дмитрия Мамулии. К слову, глава Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера назвал его «одним из самых интересных режиссеров постсоветского пространства». Кроме того, на фестивале покажут новую ленту украинского режиссера Сергея Лозницы — «Государственные похороны». В основу легла кинохроника похорон Иосифа Сталина.