«Правдой» фестиваль держится

Объявлена программа 76-го Венецианского международного кинофестиваля, который откроется на острове Лидо через месяц. Комментирует Андрей Плахов.

Венецианская «Мостра» под кураторством Альберто Барберы в последние годы выглядит наиболее сбалансированно из главной фестивальной тройки. Здесь в программах присутствуют большие режиссерские и актерские имена, крупные голливудские студии и даже Netflix, бойкотируемый Канном. С другой стороны, Венеция с помощью конкурса «Горизонты» и других параллельных программ создает специальное пространство для дебютантов, новых территорий и технологий. Здесь не приседают перед «политической повесткой», в чем бы она ни выражалась, и руководствуются прежде всего идеалами хорошего кино.

Впрочем, и венецианские кураторы могут как быть правы, так и ошибаться. Судить об этом мы сможем, лишь своими глазами посмотрев включенные в конкурс новые работы Романа Полански («Дело Дрейфуса»), Стивена Содерберга («Прачечная»), Атома Эгояна («Почетный гость»), Оливье Ассаяса («Осиная сеть») и Робера Гедигяна («Gloria Mundi»): ведь режиссеры с именами далеко не всегда оправдывают свою прошлую репутацию. Не знаешь чего ждать и от таких перехваленных фигур, относящихся к средней режиссерской генерации, как Ноа Баумбах («Брачная история») и Джеймс Грей («К звездам»). Больше энтузиазма, несмотря на солидный возраст режиссера, внушает новый фильм шведа Роя Андерссона «О бесконечности». А также ленты чилийца Пабло Ларраина «Эма», итальянца Пьетро Марчелло «Мартин Иден» и чеха Вацлава Мархоула «Крашеная птица».

Судить главную конкурсную программу будет жюри во главе с аргентинкой Лукресией Мартель, которая входит в избранный круг самых радикальных режиссеров современности. Честь открывать конкурс и весь фестиваль предоставлена картине Хирокадзу Корээды «Правда». Победитель прошлогоднего Каннского фестиваля не заставил долго ждать своей очередной работы, оказавшейся весьма неожиданной. Все его прежние фильмы отличались тонкой философичностью и были глубоко погружены в японский контекст. Но еще до принесших ему каннский триумф «Магазинных воришек» Корээда принялся за первый свой зарубежный проект, причем с вызывающе звездным актерским составом. Фильм, сначала носивший название «Правда о Катрин», был целиком снят в Париже и представляет собой семейную драму, сфокусированную на отношениях матери-кинозвезды (Катрин Денев) и ее не столь успешной дочери-сценаристки (Жюльетт Бинош), которая приезжает домой из Нью-Йорка вместе с мужем (Итан Хоук). Похоже, Корээда замахнулся на что-то вроде «Осенней сонаты» Ингмара Бергмана, но хватит ли ему пороху, а главное — знания европейских реалий?

Российское кино в главном венецианском конкурсе демонстрирует блистательное отсутствие. Впрочем, как и на других важнейших фестивалях этого года — в Берлине, Канне, Локарно и даже Карловых Варах. Такая плачевная ситуация на моей памяти складывается впервые: видно, не доросли. Зато во втором конкурсе «Горизонты» покажут фильм Дмитрия Мамулии «Преступный человек». Главный герой картины, молодой инженер, становится случайным свидетелем убийства известного вратаря и пытается проникнуть в подоплеку этого преступления. В этой же программе участвует фильм украинца Валентина Васяновича «Атлантида». Согласно украинским источникам, «это утопическая военная драма, действие которой разворачивается в недалеком будущем. По сюжету Украина возвращает в свой состав оккупированный Донбасс».

Вне конкурса в Венеции состоится премьера нового документального фильма Сергея Лозницы «Торжественные похороны», смонтированного из кинохроники и повествующего о том, что происходило в Советском Союзе в первые дни после смерти Сталина. В программе «Венецианская классика» среди фильмов Бунюэля, Феллини, Бертолуччи и Кроненберга покажут «Калину красную» Василия Шукшина.