Адвокат сообщил о переносе даты обмена пленными между Россией и Украиной

Адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной переносится. «Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг»,— сказал господин Рыбин ТАСС.

Ранее адвокат говорил, что Россия и Украина согласовали дату обмена. Он отмечал, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, пока не утверждены, и, «возможно, все еще поменяется». До этого появлялась информация, что обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной назначен на 28–29 августа.

Напомним, договоренности между странами были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. В обмене в том числе могут участвовать моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора «РИА Новости Укарина» Кирилла Вышинского, предположительно, в списках не будет.

О подготовке к обмену заключенными читайте в материале “Ъ” «Обмен бренными».