В Новосибирске возбуждено уголовное дело после обрушения на стройке

Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения одноэтажного здания в Ленинском районе Новосибирске, в результате которого есть погибшие. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело расследуется по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Согласно его фабуле, днем 28 августа на улице Ударная проводился плановый ремонт теплотрассы, однако в ходе него на рабочих, находящихся в траншее, обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Число пострадавших и погибших уточняется.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района Новосибирска начала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания на улице Ударная. По данным ведомства, перед обрушением подрядная бригада проводила строительные работы по реконструкции здания насосной станции в рамках муниципального контракта.

Илья Николаев