Новосибирская прокуратура начала проверку после обрушения строящегося здания

Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку по факту обрушения перекрытий и стены в строящемся здании, где под завалами оказались рабочие. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По предварительным данным районной прокуратуры, подрядная бригада проводила строительные работы по реконструкции здания насосной станции в рамках муниципального контракта. «В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора»,— сказали в областной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, обрушение в строящемся здании произошло днем 28 августа. По предварительным данным, под завалами могут находиться 12 строителей. На месте работает аварийно-спасательная группа.

Илья Николаев