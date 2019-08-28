12 рабочих могут быть под завалам после обрушения на стройке в Новосибирске

Перекрытия и стена обрушились в реконструируемом здании в Ленинском районе Новосибирска, сообщает региональное управление МЧС России. По сведениям источника «Интерфакса», под завалами могут находиться 12 строителей.

Информация об обрушении поступила в 12:20 по местному времени. По информации МЧС, в хозяйственном корпусе административного здания на улице Ударная, где велась реконструкция, рухнула стена, а затем и перекрытия. По данным 2ГИС, в здании находится лечебно-диагностический центр «Цито».

На месте работает аварийно-спасательная группа, состоящая из 52 человек и 19 единиц техники. Ведется обследование здания. «Один человек спасен и передан медикам»,— говорится в сообщении МЧС.

Илья Николаев