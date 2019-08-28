В секторе Газа объявлено ЧП во всех структурах безопасности

Министерство внутренних дел сектора Газа объявило ЧП во всех структурах безопасности в анклаве, сообщил журналистам представитель ведомства Ияд аль-Бозом. «Еще один взрыв в полицейском контрольном пункте на прибрежной дороге в городе Газа, в результате чего было ранено несколько человек»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее двое палестинских полицейских погибли при взрыве в секторе Газа, причины которого пока не установлены.

Напомним, советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер совершил турне по Ближнему Востоку. Его цель — привлечь союзников в регионе к реализации нового мирного плана Белого дома. «Сделка века» предусматривает многомиллиардные инвестиции в Палестину, которые позволят превратить ее из враждебного Израилю образования в территорию «мира и процветания».

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