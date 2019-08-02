Миру на Ближнем Востоке нужны деньги

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер совершает турне по Ближнему Востоку. Его цель — привлечь союзников в регионе к реализации нового мирного плана Белого дома. «Сделка века» предусматривает многомиллиардные инвестиции в Палестину, которые позволят превратить ее из враждебного Израилю образования в территорию «мира и процветания». При этом о ее будущем статусе в Белом доме умалчивают. Сами же палестинцы отвергают план Вашингтона, судя по всему не предполагающий создание независимого палестинского государства. Из иностранных государств больше других возмутился Иран. США «не смогут уничтожить палестинскую идентичность с помощью денег»,— предупредил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В пятницу визитом в Марокко группа высокопоставленных представителей Белого дома завершает свое ближневосточное турне. Делегация в составе советника президента США Джареда Кушнера, спецпредставителя США по Ближнему Востоку Джейсона Гринблатта и спецпредставителя по Ирану Брайана Хука уже посетила Иорданию, Израиль, Египет и Саудовскую Аравию, то есть страны, имеющие союзнические или партнерские отношения с Вашингтоном. В США рассчитывают, что дружественные государства смогут включиться в реализацию анонсированного в конце июня на министерской встрече в Бахрейне нового американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом посещение Палестинской автономии, находящейся в состоянии более чем 70-летнего конфликта с Государством Израиль, программой поездки не предусмотрено.

Представляя новый мирный план на встрече в Бахрейне, Джаред Кушнер еще в июне объяснил, чем предлагаемая «сделка века» для Ближнего Востока принципиально отличается от инициатив предыдущих администраций США.

Предшественники Дональда Трампа безуспешно пытались сблизить позиции Израиля и Палестинской автономии по вопросам их будущего сосуществования. Архитекторы же нового американского проекта, который уже окрестили «планом Маршалла» для Ближнего Востока, пошли другим путем — главную ставку они сделали на экономику. Они рассчитывают привлечь в страны региона инвестиции на общую сумму $50 млрд, что должно привести к урегулированию палестино-израильского конфликта и превращению региона в зону «мира и процветания» (подробнее об этом см. “Ъ” за 24 июня). Более половины этих средств — $27,8 млрд, как ожидается, пойдет на реализацию масштабных проектов в Палестинской автономии — на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

В Белом доме рассчитывают, что, после того как в Палестину пойдет поток инвестиций, возникнут принципиально новые возможности и для решения многих тупиковых вопросов, включая будущее устройство Палестины, статус Восточного Иерусалима, судьбу палестинских беженцев и проблемы безопасности. В ходе своей презентации в Бахрейне господин Кушнер умышленно не стал затрагивать все эти вопросы, дав понять, что, в отличие от экономической части, политическая составляющая ближневосточного плана США будет обнародована позднее. Как сообщила в среду израильская газета «Едиот Ахронот», администрация президента США Дональда Трампа пока готова согласиться лишь на создание некоего палестинского «национального образования», однако о независимом палестинском государстве в Вашингтоне не говорят.

Кроме того, согласно утечкам, в Белом доме готовы признать только «палестинское присутствие» в Восточном Иерусалиме, в то время как сами палестинцы требуют сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Учитывая, что встреча в Бахрейне оставила без ответа главный вопрос — кто будет платить за предлагаемый американский «план Маршалла» для Ближнего Востока, в команде Джареда Кушнера не скрывали, что едут убеждать лояльные США режимы стать спонсорами ближневосточного мира. Один из членов делегации определил задачу так: «Мы встречаемся с высокопоставленными политиками и в каждой стране обсуждаем, сколько денег будет готов заплатить тот или иной наш партнер. Мы хотим добиться того, чтобы участие в проекте принимали все». При этом во время пребывания американской делегации на Ближнем Востоке в региональных СМИ появились утечки, что уже в сентябре Дональд Трамп может пригласить арабских лидеров на саммит в Кэмп-Дэвиде, где пройдет решающий мозговой штурм по проблемам мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Впрочем, уже в Иордании, ставшей первым пунктом поездки американской делегации, выяснилось: отделить экономику от политики и отложить обсуждение ключевых вопросов на неопределенное будущее не удастся. По итогам встречи Джареда Кушнера с королем Абдаллой II в канцелярии монарха сообщили: Амман призывает добиваться палестино-израильского урегулирования на основе формулы «два государства для двух народов». «Король подчеркнул необходимость достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на основе решения о двух государствах, которое гарантирует создание независимого палестинского государства в границах на момент 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, существующего бок о бок с Израилем»,— говорится в заявлении иорданской стороны.

Вопрос о том, каким видят политическое будущее Палестинской автономии в администрации Трампа, не прояснился и после состоявшегося в среду визита Джареда Кушнера в Иерусалим и его переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров господин Нетаньяху лишь написал в Facebook, что встреча была «важной», однако никаких подробностей переговоров разглашать не стал.

Накануне приезда американской делегации кабинет безопасности Израиля одобрил строительство 6 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев, а также 700 домов и квартир для палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Израильские СМИ называют этот шаг свидетельством «изменения в политике израильского правительства», которое в последние четыре года не утверждало никаких строек для палестинцев на Западном берегу.

Что же касается еврейских поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, которые стали одним из главных препятствий на пути палестино-израильского урегулирования, то отказываться от них в Израиле по-прежнему не намерены.

Между тем против нового американского плана выступает не только палестинское руководство во главе с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. О решимости не допустить его реализации уже сообщили в Тегеране. Принимая на этой неделе делегацию палестинской группировки «Хамас», контролирующей Газу, духовный лидер иранской революции аятолла Али Хаменеи заявил: «Поддержка Палестины — это идеологический и религиозный вопрос». По его словам, Иран не позволит «уничтожить палестинскую идентичность с помощью денег».

Сергей Строкань