Курские выборы теряют интригу

КПРФ и ЛДПР определились с кандидатами на выборы губернатора Курской области. Ими, вопреки заявлениям, стали не депутаты Госдумы Николай и Сергей Ивановы, имевшие перспективы побороться за выход во второй тур с действующим врио губенатора Романом Старовойтом, а выдвиженцы образца 2014 года Владимир Фирсов и Владимир Федоров. Оппозиция заявляет, что «Единая Россия» не дала бы ресурсным противникам врио губернатора преодолеть муниципальный фильтр, поэтому речь идет о вынужденном компромиссе. Эксперты отмечают, что такой выбор кандидатов может девальвировать победу основного кандидата Романа Старовойта, которую считают предопределенной.

Курское отделение ЛДПР на партконференции 16 июня выдвинуло кандидатом в губернаторы региона депутата облдумы Владимира Федорова. Голосование, согласно уставу, проходило за утвержденную на днях высшим политсоветом кандидатуру. В конце мая основным кандидатом назывался депутат Госдумы Сергей Иванов. В региональном отделении подчеркивали, что кандидатура господина Федоров представлена на рассмотрение политсовета по формальным основаниям, но в итоге именно она оказалась утверждена руководством и поддержана делегатами конференции.

Днем ранее со своим кандидатом определились и в курском обкоме КПРФ. Там в качестве кандидата долгое время рассматривали депутата Госдумы Николая Иванова, но конкретных заявлений на этот счет не делали. 15 июня на внеочередной конференции в губернаторы был выдвинут уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов. Оба выдвиженца от оппозиции уже участвовали в губернаторских выборах в 2014 году, победителем которых был прежний губернатор Александр Михайлов. Тогда коммунист набрал 11,7%, а либерал-демократ – 10,3%.

«Решение принимал высший совет, наверное, они взвесили за и против»,– сказал “Ъ-Черноземье” Владимир Федоров, добавив, что рассчитывает на второй тур: «В прошлом году "Единая Россия" также все согласовала в местах, где потом победила оппозиция». Представления, как набрать необходимые для прохождения фильтра 214 подписей муниципалов, у господина Федорова пока нет. «Мы обзвонили 35 наших депутатов, они точно готовы. А дальше будем ездить, разговаривать. Мне никто ничего не обещал»,– резюмировал он.

Курские единороссы не скрывали, что не хотят пускать на выборы Сергея Иванова. «До последнего звучала его фамилия, и мы не стеснялись сказать, что относимся к нему крайне негативно как к человеку, управленцу, специалисту»,– сказал собеседник “Ъ-Черноземье” в руководстве отделения. От депутата требовали извинений за недавнее выступление в Госдуме, во время которого он подверг местное заксобрание резкой критике. Господин Иванов в ответ обвинял единороссов в непрофессионализме, но признавал, что без помощи «Единой России» попасть на выборы невозможно. Сегодня депутат не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”.

Второй секретарь курского обкома КПРФ Александр Анпилов напомнил, что после прошлой губернаторской кампании из «Единой России» было исключено восемь муниципальных депутатов, которые отдали подписи за выдвижение бывшего вице-президента РФ Александра Руцкого. «У нас коммунистов всего 70. Еще есть 168 самовыдвиженцев, половина из которых – члены "Единой России". Поэтому вопрос стоял так: или мы участвуем в выборах, или нет. Если бы нам дали преодолеть фильтр, то кандидатом однозначно стал бы Иванов».

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт заявил о готовности баллотироваться от единороссов еще в феврале. «Выборы на всех уровнях показывают, что куряне больше всего доверяют "Единой России", партии, которую поддерживает президент»,– пояснил он в своем Instagram после выдвижения. При этом господин Старовойт подчеркнул, что «никогда не состоял в партиях и был далек от политики». Ранее он говорил “Ъ-Черноземье”, что не собирается помогать своим оппонентам с муниципальным фильтром, и призывал провести «образцово-показательные выборы».

Традиционно уступающая в регионе «Справедливая Россия» изначально не обозначала амбиций. Конференция регионального отделения партии пройдет 22 июня, кандидат в губернаторы от партии уже известен – им будет депутат городской думы Железногорска Николай Карцев.

По мнению политолога Владимира Слатинова, команда Романа Старовойта хочет добиться на выборах результата не ниже его рейтинга – порядка 80%. «Соответственно, им нужны абсолютно технические фигуры, которые были предоставлены системными партиями. Участие в гонке кандидатов 2014 года карнавализирует весь процесс. Победа над такими кандидатами девальвирует победу Старовойта с точки зрения легитимности и эффекта»,– предположил господин Слатинов.

Андрей Прах